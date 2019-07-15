banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
259.518
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1770
EURO
6.4543
Başbakan Ersin Tatar, Barış Katırcı’yı hastanede ziyaret etti
TATAR, BARIŞ KATIRCI’YI HASTANEDE ZİYARET...
Haspolat'ın Güney kısmındaki arazide yangın çıktı
HASPOLAT'DA BÜYÜK YANGIN
Gözyaşları sel oldu!
GÖZYAŞLARI SEL OLDU!
Güzelyurt'ta 30 kilo uyuşturucu
GÜZELYURT'TA 30 KİLO UYUŞTURUCU
banner307

"FETÖ geçmişte de birçok zaman devlet üzerinde varlığını hissettirmiş ve yarınlara kör ışık tutmuştur”

"FETÖ geçmişte de birçok zaman devlet üzerinde varlığını hissettirmiş ve yarınlara kör ışık tutmuştur”

15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:21
"FETÖ geçmişte de birçok zaman devlet üzerinde varlığını hissettirmiş ve yarınlara kör ışık tutmuştur”

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Başkanı Talip Sancar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) birçok kez Türkiye üzerinde varlığını hissettirdiğini ve yarınlarına kör ışık tuttuğunu belirtti..

banner317
Talip Sancar Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimi nedeniyle yayımladığı bildiride, “Hain FETÖ Darbe Girişiminden sonra KKTC’de kurmuş olduğumuz bu platform ile her zaman birlik ve beraberliğin önemine binaen çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

Platform olarak KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti iki ayrı devlet tek millet anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Sancar, “Ülkemiz üzerinde emeli bulunan emperyalist ve faşist anlayışın köhne bir zihniyetten başka birşey olmadığını herkes bilmelidir.Bu noktada hedeflerine ulaşamayacaklarının da örneğini en son merkez üssü İncirlik olan Darbe Girişimi’nde öğrenmiş oldular. Dolayısıyla bizim birlikteliğimiz ayrı olarak düşünülemez.Her daim Türkiye Cumhuriyeti’nin de yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz”ifadelerini kullandı. 


 

Son Güncelleme: 15.07.2019 10:22
Anahtar Kelimeler:
Talip Sancar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MDP: “Türkiye’nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik sistem içinde olmalıdır”
MDP: “Türkiye’nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik sistem içinde olmalıdır”
Döviz kurları
Döviz kurları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Gazimağusa Gülseren bölgesi çöplük yuvası oldu
Gazimağusa Gülseren bölgesi çöplük yuvası oldu
Cumhurbaşkanı Akıncı, Katırcı ailesinin cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Katırcı ailesinin cenaze törenine katıldı
Katırcı ailesi son yolculuğuna uğurlandı
Katırcı ailesi son yolculuğuna uğurlandı
3 yıldır izinsiz ikamet eden zanlılar tutuklandı
3 yıldır izinsiz ikamet eden zanlılar tutuklandı
Başbakan Ersin Tatar, Barış Katırcı’yı hastanede ziyaret etti
Başbakan Ersin Tatar, Barış Katırcı’yı hastanede ziyaret etti
Din İşleri Başkanlığı’ndan 15 Temmuz açıklaması...
Din İşleri Başkanlığı’ndan 15 Temmuz açıklaması...
Haspolat'ın Güney kısmındaki arazide yangın çıktı
Haspolat'ın Güney kısmındaki arazide yangın çıktı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim