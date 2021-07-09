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Feci trafik kazası

09 Temmuz 2021 Cuma 20:34
Feci trafik kazası

ALAYKÖY YOLUNDA FECİ KAZA ÇOK SAYIDA AMBULANS OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Ergün Yahat

Alayköy yolunda feci kaza meydana geldi Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre 3 yaralı olduğu ve ambulanslarla hastaneye sevk edildiğı öğrenildi

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Kazayla ilgili detaylar;

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 18:30 sıralarında yaşandı.

Kaza, Türkeli kavşağında, Filiz Tansel (K-50) yönetimindeki NA 492 plakalı aracın, sürücünün dikkatsizliğiyle sol şerit içerisinden sağ şeride geçiş yaparak Türkeli çemberine giriş yapmaya çalıştığı sırada,  o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Büşra Candırlı (K-29) yönetimindeki HY 908 plakalı aracın önünü tıkayıp  çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpmaya müteakip HY 908 plakalı araç refüj içerisinde devrildi.

Kaza sonunu her iki araç sürücüsü ile HY 908 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tayfun Can Onuk (E-33) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 10.07.2021 02:23
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