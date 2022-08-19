Evkaf İyilik Gönüllüleri, İtfaiye Çalışanlarını Ziyaret Ederek Hediye Verdi

Evkaf bünyesinde faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri ekibi “19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü” kapsamında, ülke genelindeki itfaiye çalışanlarını ziyaret etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda çıkan yangında mücadele eden, memleket, çevre ve insanlar için tehlike gözetmeksizin her türlü yardımı sağlayarak canlarını, geleceklerini hiçe sayan itfaiye çalışanlarına hediye takdim edildi.

İtfaiye çalışanlarına ayrıca hatıra olması amacıyla, üstün gayretlerinden dolayı teşekkür kartı takdim edildi.