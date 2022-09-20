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Evinde rahatsızlanan kişi hayatını kabetti

20 Eylül 2022 Salı 19:45
Evinde rahatsızlanan kişi hayatını kabetti

Polis Basın Subaylığı, Lapta’da sakin 75 yaşındaki Sezgin Çömez’in, bugün saat 12.30’da ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Soruşturma devam ediyor.

- 52 yaşındaki Olsun, hayatını kaybetti

Kalkanlı’da sakin 52 yaşındaki Alkan Olsun bugün saat 16.30 sıralarında, ikametgahında rahatsızlanmasının ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

- Girne Turizm Limanı’nda uyuşturucu

Girne Turizm Limanı’nda, bugün saat 09.15 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, KKTC’ye giriş yapan E.K. (E-50)’nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kişinin tasarrufunda yaklaşık 50 gr ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 20.09.2022 21:07
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