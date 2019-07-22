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Evinde hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu madde bulunduran zanlı teminata bağlandı

Evinde hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu madde bulunduran zanlı teminata bağlandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
Evinde hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu madde bulunduran zanlı teminata bağlandı

Yeni Boğaziçi köyünde sakin Şevket Sevdalı (E-32) nın ikametgâhında 16.7.2019 tarihinde yapılan aramada saksı içerisine ekilmiş birisi kuru diğeri taze olmak üzere 2 adet Hint keneviri bitkisi ve 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alınmış, zanlı tutuklanmıştı.

16.7.19 tarihinden bu güne değin mahkeme emri gereği tutuklu bulunan zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır olması şartıyla teminata bağlandı.

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Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Mustafa Kavaz yemin tahtında verdiği şahadette zanlının Haziran 2019 – 16.7.2019 tarihleri arasında uyuşturucu madde ziraatı, alma ve tasarruf suçlaması ile ilgili aleyhinde dosya tanzim edildiğini aktardı. Zanlının aleyhinde getirilen davaları kabul ettiğine vurgu yapan polis mensubu Kavaz, zanlının benzeri bir davadan 23.2.2017 tarihinde 2,5 ay hüküm giydiğini aktardı.

Tahkikatın tamamlandığına değinen tahkikat memuru, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 7000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 50000 er TL şahsi teminat karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu KktcŞevket Sevdalı
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