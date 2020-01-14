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Eroğlu, Dr. Küçük’ün 36’ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün 36’ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Eroğlu, Dr. Küçük’ün 36’ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün 36’ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

14 Ocak 2020 Salı 17:22
Eroğlu, Dr. Küçük’ün 36’ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk halkını milli dava etrafında birleştirmeyi başaran varoluş ve özgürlük mücadelesinin liderinin tartışmasız Dr. Fazıl Küçük olduğunu ifade eden Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:
“O, İngiliz sömürge döneminden başlayarak Kıbrıs’taki hak ve hukuk mücadelemizin kalemi, sesi, soluğu olmuştur.
Kıbrıs Türkü onun gazetelere yazdığı yazılar, kurduğu ve yazarlık yaptığı Halkın Sesi gazetesi vasıtasıyla yürütülen mücadele sayesinde İngiliz sömürge yönetimi ve Rum’un haksızlıklarına karşı sesini yükseltebildi.
Halkımız, İngiliz sömürge yönetiminin Evkaf’ı ele geçirmesi karşısında onun girişimleri ile direndi, kazandı, Evkaf onun sayesinde tekrar Kıbrıs Türkü’nün idaresine girdi.
Onun kurduğu siyasi parti olan Kıbrıs Türk Milli Halk Partisi sayesinde Kıbrıs’ın sadece Rumlara ait olmadığı Kıbrıs’ın aynı zamanda bir Türk yurdu olduğu tüm dünyaya duyuruldu.
Dr. Fazıl Küçük 1958-1959 Londra-Zürih anlaşmalarında Kıbrıs Türk heyetinin başında yer aldı ve 1960’ta Rum tarafı ile kurulan ortaklık Devleti’nde Cumhurbaşkan Muavini oldu. Rum liderliğinin, Kıbrıs Türkü’nün kurulan ortaklık devletinde etkisiz hale getirmek için ortaya koyduğu 13 maddelik anayasa değişikliğini uygulamaya koyamaması için çok direndi, bunların Anayasa mahkemesinde reddedilmesinde başarılı da oldu ama Rumların 1963’te silahlı saldırı ile bu emellerini gerçekleştirme hırslarına dur diyemedi.
1963 Kanlı Noel saldırılarında ve sonrasında toplumu birlik beraberlik içinde tutan, Genel Komite Başkanlığı ile Rum’a karşı verilen mücadeleyi siyasi anlamda örgütleyen, askeri alanda ileri götüren yine odur. 
Kıbrıs Türk Halkı’nın, Kıbrıs’ta kendi kendini idare etme isteminin ilanı anlamına gelen ve 1967 yılında kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi ile hemen ardından 1968 yılında kurulan Kıbrıs Türk Yönetimi’nin başkanlığını da Dr. Fazıl Küçük yaptı.

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Dr. Fazıl Küçük yaşamı boyunda hep halkının içinde, yanında oldu, onu düşündü.
15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken onunla bir süre sohbet etme fırsatını buldum ve hasta haline rağmen ne kadar mutlu olduğunu kendi ağzından dinleme şansına sahip oldum.
Dr. Küçük’ün yazdıkları, söyledikleri ortadadır. Halkımıza ve özellikle gençlerimize düşen göreve Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve varoluş mücadelesini iyi öğrenmek, bundan gelecek adına dersler çıkarmaktır.
Halkımızın bugünü ve yarınları için uyanık olmak, hakkımızı, hukukumuzu savunmak için dirayetli olmak zorundayız.
Bölgemizdeki gelişmeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, bağımsızlık ilanımızın ne denli doğru olduğunu kanıtlamaktadır.
Rum tarafının bizimle siyasi eşitlik, egemenlik temelinde bir ortaklığa yanaşmayacağı gün gibi ortadadır.
Bir devletimiz vardır ve onu yaşatmak, yüceltmek Dr. Küçük’le onun yolundan yürüyenlere borcumuzdur.
Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 36’nci ölüm yıldönümünde rahmetle anar, hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilirim”.
 

Son Güncelleme: 14.01.2020 20:39
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