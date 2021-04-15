banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Tapu Dairesi’nin oyununa geldik…”
“Tapu Dairesi’nin oyununa geldik…”
Yetmez mi?
Yetmez mi?
Sanal hemşireler yetiştirilmesin!
Sanal hemşireler yetiştirilmesin!
Kıbrıs’ı kuzeyin ortak aklı çözer
Kıbrıs’ı kuzeyin ortak aklı çözer
banner376

Erken seçim tartışmaları

Hükümet ortakları erken seçim için 3 Nisan 2022’yi, Muhalefet Partileri 29 Ağustos 2021'i önerdi

15 Nisan 2021 Perşembe 15:30
Erken seçim tartışmaları
banner337

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), erken genel seçim için 3 Nisan 2022 tarihini belirledi. Bu amaçla hazırlanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclis’e sevk edildi. Üç muhalefet partisi ise 29 Ağustos 2021'de erken seçim önerisi hazırlıyor. 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı” dün Meclis Başkanlığı’na iletildi. Tasarı, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülecek.

MUHALEFET 29 AĞUSTOS’TA UZLAŞTI

banner341
Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen üç muhalefet partisi ise erken seçim için bu yılın 29 Ağustos’u önerecek.

TAK muhabirinin partilerin başkanlarından aldığı bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), erken seçim konusunda görüşmeler yaparak ortak bir tarihte uzlaştı. Üç parti, ağustosun son pazarı olan 29 Ağustos’ta erken seçim yapılması için yasa önerilerini yarın Meclis’e sunacak.

Bu öneri de Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nin gündemine alınacak.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında, CTP Milletvekili Doğuş Derya (Başkan Vekili) ve üyeler HP milletvekili Ayşegül Baybars, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Oğuzhan Hasipoğlu’ndan oluşuyor.

banner360
Son Güncelleme: 15.04.2021 15:37
Anahtar Kelimeler:
Erken Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canaltay, İskele ilçesinde devam yol yapım projelerinde incelemelerde bulundu
Canaltay, İskele ilçesinde devam yol yapım projelerinde incelemelerde bulundu
Aşkın; Bademi örnek verdi
Aşkın; Bademi örnek verdi
Altan: “Ebeveynin en önemli görevi çocuğu destekleyerek onu hayata hazırlamaktır”
Altan: “Ebeveynin en önemli görevi çocuğu destekleyerek onu hayata hazırlamaktır”
Başbakan Saner'den seçim tarihi konusunda açıklama
Başbakan Saner'den seçim tarihi konusunda açıklama
Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat sanatçıların Dünya Sanat Gününü kutladı
Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat sanatçıların Dünya Sanat Gününü kutladı
Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi Resmi Gazete’de
Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi Resmi Gazete’de
Sanat olmadan insanların estetik yanları eksik kalır
Sanat olmadan insanların estetik yanları eksik kalır
Soysan: “Fiber altyapı projesi tamamlanmalı, hükümet projeye sahip çıkmalı”
Soysan: “Fiber altyapı projesi tamamlanmalı, hükümet projeye sahip çıkmalı”
Yüksek Mahkeme’den kuran kurslarıyla ilgili ilk karar
Yüksek Mahkeme’den kuran kurslarıyla ilgili ilk karar
KTTB: “KTBB ile TBB arasındaki yakın işbirliği ile güçlü adımlar atılacak”
KTTB: “KTBB ile TBB arasındaki yakın işbirliği ile güçlü adımlar atılacak”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim