Erhürman: “Turizmde çok yol kat edildi”

Başbakan Tufan Erhürman, turizmde çok yol kat edildiğini ancak potansiyelin çok daha uzun bir yolu, çok daha hızlı bir şekilde yürümeye müsait olduğunu söyledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Başbakan Erhürman, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı.

Acapulco Hotel’de dün akşam düzenlenen törene Erhürman’ın yanı sıra Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, KITSAB Başkanı Erkan Kilim, birçok iş insanı ve yurttaş katıldı.

Taraflar arasında iş birliği protokolünün imzaları Başbakan Tufan Erhürman ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu huzurunda atıldı.

Başbakan Erhürman imza töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’deki turizm potansiyelini kullanırken daha fazla kazanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti’ndeki paydaşlarla birlikte hareket etmek gerektiğine dikkat çekti.Başbakan Tufan Erhürman, TÜRSAB Firuz B. Bağlıkaya’ya ve TÜRSAB üyelerine gecede kendileri ile birlikte olduğu için teşekkür ederek başladı.Erhürman, turizmde az zamandan hiç de az sayılamayacak iş yaptıklarını ve aynı zamanda hiç de kısa sayılamayacak yol yürüdüklerine dikkat çekti.KKTC turizminde 960 milyon dolar yıllık gelirden, 25 bin yatak kapasitesinden ve 1 milyonun üzerinde konaklayan turistten bahsedebiliyorlarsa bunların hiç de azımsanamayacak rakamlar olduğunu ifade eden Erhürman, buna ek olarak turizmin ülkede herkes tarafından öncü sektör ve ekonominin lokomotifi görülmesinin de önemli bir nokta olduğunu söyledi.Başbakan Erhürman, KKTC’nin turizm açısından zenginliklerinin kolay kolay saymakla tükenecek bir ülke olmadığına dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti:“KKTC kültür, tarih, kum, deniz, güneş, spor, sağlık ve özel ilgi turizminin tüm alanlarına açık ve bunların hepsine ortamı ve iklimiyle uygun bir ülkedir. Tüm bu özellikleri ‘yeterince değerlendirebiliyor muyuz’ sorusunu çok da karamsar yanıtlamamak lazımdır. Şu ana kadar kat ettiğimiz yolu görmezden gelmemeliyiz” ..Ülkenin Othello Kalesi, Kantara Kalesi, St. Hilarion Kalesi gibi değerleri olduğuna vurgu yapan Erhürman, turizm açısından çok yol kat edildiğini ancak potansiyelin çok daha uzun bir yolu, çok daha hızlı bir şekilde yürümeye müsait olduğunu ifade etti.Erhürman, bu potansiyeli kullanırken Türkiye’deki paydaşlarla birlikte hareket etmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekti ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Çünkü söyle söyle artık sıkıldığımız sınırlılıklarımız vardır. Bu sınırlılıklar bizi hızla yürümeye çalıştığımız noktada zaman zaman kolumuzdan ve ayağımızdan geri çekiyor. Ama biz buna rağmen bu mücadelen asla vazgeçmeyeceğiz. Bugüne kadar yaptığımızın çok daha fazlasını yapabilecek hem potansiyele hem de enerjiye sahibiz”..KKTC’ye 1 yılda gelen 1 milyonu aşkın turistin 800 bin civarının Türkiye’den geldiğini işaret eden Başbakan Erhürman, 800 bin rakamını 80 milyon üzerindeki bir nüfusa oranlanırsa daha çok yol kat etmeleri gerektiğinin açık bir şekilde görüldüğünü dile getirdi.Erhürman, “Burnumuzun dibindeki Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlara KKTC’yi yeterince anlatamadıysak ve tanıtamadıysak bundan gocunmak yerine çok daha fazla çalışmamız ve partnerlerimizle çok daha fazla iş birliği yapmamız gerekir” diye konuştu.Türkiye’ye gelen turistin Türkiye’den sonra KKTC’ye gelmelerinin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Başbakan, bu nedenle KKTC’deki potansiyeli değerlendirmek ve çok daha fazla kazanabilmek için Türkiye’deki partnerlerle iş birliği yapma yükümlülükleri olduğunu aktardı.Erhürman, bu nedenle de bu iş birliği protokolünün imzalanacak olmasının kendisi için heyecan verici bir adım olduğunun altını çizdi.Başbakan Tufan Erhürman, şöyle konuştu:

“Bu, tam yürümemiz gereken yolda atılan büyük bir adımdır. Anlaşma bu yolu el birliğiyle çok daha hızlı bir şekilde yürüyebileceğimizin bir nişanesidir. ‘Türkiye’de Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın.’ Türkiye Cumhuriyeti’ndeki partnerlerimizle el ele verelim ve buradaki potansiyeli birlikte değerlendirelim. El ele verdiğimiz zaman birlikte yapacak çok işimiz ve yürüyecek çok yolumuz vardır. Hızlı bir şekilde yürümeye müsait bir yolumuz vardır. Çok ciddi ancak henüz yeterince değerlendiremediğimiz ama az daha çaba ile muhakkak değerlendirebileceğimiz çok zengin bir potansiyelimiz vardır.”

Daha yapacak çok işleri olduğunu da ifade eden Erhürman, sözlerini “Çok çalışacağız ve KKTC’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına hep birlikte büyük katkı koyacağız” diyerek tamamladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, protokol sonrasında konuşma ile kalınmaması gerektiğinin altını çizerek KKTC’ye turistin gelmesi için neler yapılabileceğinin çalışmaların devam etmesi gerektiğine işaret etti.Turizm açısından uçak sıkıntısı olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden Ataoğlu, Nisan ayı itibari ile Anadolu Jet’in koyacağı ek seferlerin bu soruna nispeten çare olacağını aktardı.Gemi seferleri üzerinde de görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Ataoğlu, “KKTC’yi tanıtmak için çabaları sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığı görüşmeler neticesinde KKTC’nin katılamadığı etkinliklere TC standı altında katılacağını yönünde hem fikir olunduğunu ve bunun da kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.Protokolün başarılı olması için takipçisi olacaklarını belirten Ataoğlu, TÜRSAB’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

KITSAB Başkanı Erkan Kilim de, anlaşmanın iki tarafa da faydalı olacağını söyledi.

Kilim, protokolün ilişkileri de ileriye taşıyacağı inancında olduğunu kaydetti. Yaz sezonuna girilirken kardeş kurumları olan TÜRSAB’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin 2019 turizm sezonuna artı bir ivme kazandıracağının altını çizen Kilim, KITSAB ve KITOB’un iadeyi ziyaret yaparak iş birliğini artıracaklarını dile getirdi.

“Biz bir aileyiz” diyerek söze başlayan KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, yapılan teklifi ivedilikle kabul ederek KKTC’ye gelen TÜRSAB Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Çağıner, Başbakan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu’nun ve Türkiye’deki partnerleri TÜRSAB’ın başkanının ailenin bir parçası olması kendileri için bir şans olduğunu dile getirdi.Bağlıkaya’nın KKTC vatandaşı olduğunu da belirten Dimağ Çağıner, “Türkiye turizminin bilgi birikimi gelişmiş bir noktada, biz bu bilgi birikiminin talibiyiz. Bize yol göstermenizi yardımcı olmanızı istiyoruz. Bizim de imkanlarımızı birleştirerek Kıbrıs Türk turizmini daha ileri noktalara getirebileceğimize inanıyorum” dedi.

KKTC vatandaşlığını onurla ve gururla taşıdığını belirten TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Kıbrıs’a olan bağının sadece vatandaşlık olmadığını, gönül bağı olduğunu da söyledi.TÜRSAB olarak KKTC’nin turist potansiyelinden memnun olmadıklarına vurgu yapan Bağlıkaya, KKTC’nin İstanbul pazarından dahi ciddi bir pay almadığına dikkat çekti.“Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın” sloganıyla yeni bir atılım içerisine girilmesi gerektiğini kaydeden Bağlıkaya, “KKTC için her ne gerekiyorsa TÜRSAB olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bunu yapmayı bir görev, misyon sayıyoruz” dedi.Bağlıkaya, KKTC üzerindeki ambargonun kalkması halinde her şeyin daha güzel olacağına dikkat çekerek “Önemli olan ambargo varken bunu başarmaktır” diye konuştu.