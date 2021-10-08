Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”

Muhalefetin sorularına yanıt verecek kimsenin Meclis’te bulunmadığını ve 10 bakandan 9’unun Meclis’te olmadığını dile getiren Erhürman, Meclis’in itibarının yerle bir edildiğini savundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman BRT’de konuk olduğu programda yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra BRTK’ya çağırıldığına işaret ederek, BRTK’nın “toplumun malı” olduğunu ve herkesin “demokrasi”yi olduğu gibi, bu cümleyi de içselleştirmek zorunda olduğunu kaydetti.



“YASAMADAKİ SORUMLULUK HÜKÜMETTEDİR”

Hükümetin kurulduğundan beri nisap sorunu yaşadığını belirten Erhürman, nisap sorunu yaşayacağını bile kestiremeyen bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu savundu.

Yasamadaki sorumluluğun hükümette, denetimdeki sorumluluğun ise muhalefette olduğunu ifade eden Erhürman, dünkü oturumda nisabı muhalefetin sağladığına dikkat çekti. Muhalefetin sorularına yanıt verecek kimsenin Meclis’te bulunmadığına vurgu yapan Erhürman, 10 tane bakandan 9’unun Meclis’te olmadığını dile getirdi.



“ARALIK AYINDAN BERİDİR ÜLKEDE HÜKÜMET YOK”

Hükümet yetkililerinin hiçbir şekilde kendileriyle diyalog kurmadığını belirten Erhürman, aralık ayından beridir ülkede hükümet olmadığını savundu.

Meclisin itibarının yerle bir edildiğini iddia eden Erhürman, “Bir hükümet düşününün ki bir yasama döneminde sadece 6 yasa tasarısını Meclis’ten geçirebiliyor” dedi. Haziran ayında seçim yapmayarak Anayasa’nın ihlal edildiğini ifade eden Erhürman, söz konusu durumun geri dönüşünün de olmadığını kaydetti. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyin görülmediğine vurgu yapan Erhürman, “Yasa gücünde kararnameyi Anayasa’ya aykırı olduğunu bile bile çıkarttılar” diye konuştu.



“10 AY İÇERİSİNDE HUKUKA AYKIRILIK REKORU KIRILDI”



Bu hükümetin ağzına Anayasa kelimesinin yakışmadığını ileri süren Erhürman, “10 ay içerisinde hukuka aykırılık rekoru kırdı bu arkadaşlar” dedi.Ülkeyi, söz konusu sorunları konuşmaktan, halkın gerçek dertlerini konuşamaz hale getirdiklerini iddia eden Erhürman, içinde bulunulan günlerde binlerce ilkokul çocuğunun evlerinde oturduğuna dikkat çekti.Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için bu konunun bile planlanamadığını savunan Erhürman, ilkokul çocuklarının bile üçe bölündüğünü söyledi.



“FİYAT İSTİKRAR FONUNU SEÇİM DÖNEMİNDE TÜKETTİLER”

Fiyat İstikrar Fonu’nun seçim döneminde tüketildiğini ileri süren Erhürman, “Halk demokrasi, hukuk devleti ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi konusunda karar verme noktasındadır” dedi.

Gündemi doğru yerden çizmenin artık kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu memlekette ekonomik olarak yapılabilecek çok şeyin olduğunu dile getirdi. 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planının önemine dikkat çeken Etrhürman, üretimde planlama yapılması gerektiğini söyledi.



“UBP KURULTAYI NEDENİYLE KAFALARI KARIŞIK”

UBP kurultayı dolayısıyla ‘kafaların karışık’ olduğunu dile getiren Erhürman, şu an karşılarında muhatap alabilecekleri kimsenin olmadığını savundu.



