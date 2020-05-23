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Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi başarı öyküsünü yazdı”
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Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi başarı öyküsünü yazdı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı Kanal T’deki Haber Zamanı programında değerlendirmelerde bulundu..

23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:40
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi başarı öyküsünü yazdı”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümetlerin görevlerinin kısa olmasından dolayı devlet politikalarının uzun vadeli olamadığını, bu durumlarda Cumhurbaşkanının devlet politikası gerektiren konularda koordinasyon görevini üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman, koronavirüsle mücadele sürecinde Kıbrıs Türk halkının kendi başarı öyküsünü yazdığını belirterek “Ben Kıbrıs Türk halkıyla gurur duydum. Dünyanın birçok yerinde bizim halkımız gibi sorumluluk bilinci ile hareket etmiş bir halk ben görmedim. Eve kapanmayla kalmadılar, sürekli sosyal medya üzerinden birbirlerini uyardılar, kurallara uymayanları kınadılar. Bu da bize bir başarı getirdi” dedi.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Tufan Erhürman, katıldığı Kanal T’deki Haber Zamanı programında, ülkede yönetimin bilimsel esaslar üzerinden olması, orta ve uzun vadeli çalışmalar yapılması gerektiğini ancak siyasi istikrarsızlığın burada sorun yarattığını kaydetti.

Erhürman, “Bu noktada da dönüp dönüp siyasi istikrar meselesine geliyoruz. Devlet politikalarını oluşturamama meselesine geliyoruz. Hükümetlerin değişmesiyle, değişmeyecek devlet politikaları sahibi olma sıkıntımıza geliyoruz. Hükümetlerin görev süresi, madem ki bu kadar kısa, Cumhurbaşkanı’nın daha aktif olarak devrede olması ve bu devlet politikasını gerektiren konularda koordinasyonu üstlenmesi gerekiyor” dedi.

İktidarda oldukları dönemde kamu reformu ile ilgili taslak hazırladıklarını ve meclise gönderdiklerini belirten Erhürman, “Kamu reformu geçmediği sürece, müdürler, müsteşarlar sürekli değişiyor, kurumsal hafıza gidiyor. Ve biz her defasında bütün filmleri, başa sarıyoruz” diye konuştu.

“YANGIN ÖNLEMLERİ ZAMANINDA ALINMADI”

Son dönemde yaşanan yangınlarla ilgili hükümeti tüzükte belirtilen tedbirleri zamanında yerine getirmemekle eleştiren Erhürman, şöyle konuştu:

“Orman yangınları ile ilgili bir tüzük var. O tüzükle, neyin ne zaman yapılacağı, orman yangınları riskinin arttığı dönemde, hangi tedbirlerin alınacağı düzenlenmiştir. O tüzük içerisinde çok açık bir şekilde 1 Nisan ile Kasım ayı arasında, görev yapmak üzere geçici görevli insanlar ‘Yangın Hazır Kuvvet Ekibi’ adıyla görevlendiriliyor. Bu insanların görevi, yangın ihtimaline karşı önleyici, gerekli ön hazırlıkları yapmak. Yani temizlik çalışmaları yapmak ve şeritler açmak gibi.

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13 tane gözlem kulesi var ve bu 13 kule bu dönemde 24 saat gözlem yapıyor. Bu ekibin ne zaman göreve geleceği ve görev süresinin ne zaman biteceği de bellidir. Bu işi biz kendi hükümetimiz döneminde Bakanlar Kurulu kararını 13 Mart tarihinde aldık ve 1 Nisan tarihinde bu insanları görevlendirdik. Bu sene ancak 4 Mayıs’ta alınabildi karar ve 15 Mayıs’ta da fiilen bu çalışmalar başladı. 1 Nisan’da bu insanlar alınmış olsa ve temizlik çalışmalarını, en azından önleyici faaliyetleri yapsalar, gerekli eğitimlerini alıp kulelerde de görevlerine başlasalar bu yangınlar yaşansa bile, belki de daha etkili bir müdahale yapılabilecekti.”

“BAZI SEKTÖRLERE DESTEĞE DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ”

Bazı sektörlere ekonomik katkı yapılmaya devam etmesi gerektiğini de dile getiren Erhürman, bazı iş alanlarında iş yerlerinin açılması halinde beldi de daha fazla zarar edeceğini kaydetti.

Erhürman, “Evet bazı sektörler eski performansına dönmese de yüzde 60-70’lerde devam ediyorsa tamam. Ama bazı sektörlere desteğe devam etmek zorundayız. Bir sektör batmaya başlarsa, domino etkisi yapacak. İşçi çıkarmayı yasaklayarak sorun çözülmüyor. İnsanlar bir ay idare eder. Şimdi biz bu insanların batmasını mı seyredeceğiz?” dedi.

“KAPILARIN KAPATILMASI ESNASINDA TEMAS KURULMALIYDI”

Geçiş noktalarının yeniden açılması ile ilgili ise Erhürman, “Burada kapılar kapanırken, zaten işler hatalı oldu. Çünkü temas kurulmadan, ansızın duyduk ki, Güney Kıbrıs karar aldı ki bazı kapıları kapıyor, ondan sonra bizim Bakanlar Kurulu karar aldı, geriye kalan 5 tane kapıyı kapatıyor. Tüm bunlar da istişare edilmeden yapılıyor. Süreç içerisinde de biz defalarca çağrı yaptık, burada bir adadayız, bu adada virüs sınır tanımaz. Bu adada şu anda ortak bir sorunu paylaşıyoruz. Ama bunun için de hep işaret ettiğimiz, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi oldu. Ama bu komite de arzu ettiğimiz oranda verimli çalışmadı. Bugüne kadar verimli oldu mu, herhangi bir veriyi çıkıp da paylaştı mı, ne yazık ki hayır” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN BAŞARI ÖYKÜSÜ”

Ülkede koronavirüsün yayılmasının durdurulmasında hükümetin değil Kıbrıs Türk toplumunun başarı öyküsü yazdığını kaydeden Erhürman, “Bu toplum kendi başarı öyküsünü yazdı. Eğer söyleyecekseniz, doğru adresi gösterin. Ben Kıbrıs Türk halkıyla gurur duydum. Dünyanın birçok yerinde bizim halkımız gibi sorumluluk bilinci ile hareket etmiş bir halk ben görmedim” dedi.

Erhürman, krizin tek elden yönetilmemesini, birden çok bilim kurulu olmasını eleştirdi.

Son Güncelleme: 23.05.2020 06:48
Anahtar Kelimeler:
Kanal T Haber ZamanıTufan Erhürman
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