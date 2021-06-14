Erhürman'ın Meclis konuşması...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin Anayasa’yı ve Meclis iç tüzüğünü tanımayarak dayatma kararlar aldığını söyledi ve “Sin da gülle geçsin tavrındasınız ama bilin ki bu gülle geçmeyecek” ifadelerini kullandı. Erhürman, komitelere ilişkin Meclis iç tüzüğünün ihlal edilmeye çalışıldığını ve bunun basit bir şey olmadığını dile getirdi. Parmak hesabı üzerinden emsal yaratılmaya çalışıldığının altını çizen Erhürman, “Bunu kabul ettiğiniz anda 27 tane parmağa sahip olan herhangi bir hükümet, iç tüzükte ne yazıyorsa hepsini birden paspas edecek, dilediğini yapabilecek ve genel kuruldaki parmakların iradesi esastır diyerek bu memleketteki demokrasi ve hukuk düzeni rafa kalkacak” dedi. Yıllar sonra iç tüzüğün ihlal edilmesi halinde bile müsebbibinin bugün parmak kaldıracak olan 27 kişi olacağını ve asla unutulmayacaklarını kaydeden Erhürman, “Bu maskaralıktır. Konuşmaya bile değmez, ama kayda geçsin, bu meclise bundan sonra gelecek milletvekilleri hangi 27 vekil bunu yaptı hatırlasın diye anlatıyorum” ifadelerini kullandı.

“İÇ TÜZÜK İHLALİNİN YOLUNU AÇIYORSUNUZ”

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin iç tüzük ihlalinin yolunu açtığını vurgulayan ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, “Bu konuşmayı, bunun nasıl bir maskaralık, nasıl bir ahlak, edep dışında bir iş olduğu anlaşılsın diye yapıyorum” dedi. Atılmak istenen bu adımla artık çoğunluğa kim sahip olursa, mecliste ne isterse yapabileceği bir sistem yaratıldığına vurgu yapan Erhürman, “Buna siz de engel olamayacaksınız. Bu partiler gitse de yerine başka partiler gelse böyle bir kara leke yapıştırıyorsunuz meclise. Bunu da gönül rahatlığıyla yapıyorsunuz. Çünkü anlamak istemiyorsunuz” dedi. Komitelere ilişkin Meclis iç tüzüğünde yer alan maddeyi kürsüden okuyan Erhürman, “Bu yapılan iş, meclisin bundan sonraki bütün çalışmalarını etkileyecek, hasara uğratacak. Muhalefetin varlığını anlamsız kılacak bir iştir” dedi.

“BEN YAPARIM OLUR ZİHNİYETİ VAR”

Azınlık Hükümeti’nin “Ben yaparım, olur” zihniyetiyle hareket ettiğinin altını çizen Genel Başkan Tufan Erhürman, “Bu konuda Meclis’te uzlaşma aramadan, iç tüzüğe aykırı konularda dilekçe vermeye devam ederek, Ad-Hoc Komiteye hiçbir muhalefet partisinin üye vermiyor oluşunu dikkate almayarak ben yaparım olur anlayışıyla devam eden bir hükümet var karşımızda” dedi. Bazı milletvekillerinin Meclis’te olmaktan mutsuz olduklarına dair açıklamalar yaptıklarını anımsatan Erhürman hükümete yönelik, “Asıl ben ana muhalefet partisi başkanı olarak böyle kararların alındığı bir Meclis’te olmaktan mutlu değilim. Söyleyin ne yapalım mutlu olabilmeniz için?” sorusunu sordu. Hükümete mensup milletvekillerinin bu kadar açık bir şeyi bilmezden geldiğini, tüm yaşananlara rağmen Meclis’e bu kara lekeyi sürerken yüzlerinde mutluluk tebessümleri olmasının inanılır gibi olmadığını ifade eden Erhürman, “Eğer, bu komite toplanacak, sizin istediğiniz kararı çıkaracak ve bu mecliste her şey dün nasılsa bundan sonra da öyle olacak sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz” dedi.

“BURADA OLMAYI DA SİNDİREMEYECEĞİZ”

Yapılan hukuksuzluklardan dolayı kurulacak Ad-Hoc Komiteye üye vermediklerini çünkü yaşananların içlerine sinmediğini kaydeden CTP lideri Tufan Erhürman, “Böyle bir yapının altında, burada birlikte olmayı da artık içimize sindiremez duruma geleceğiz” dedi. Hükümete artık akıl yoluna dönme çağrısı da yapmayacağını belirten Erhürman, hukukun paspas edildiğini ve hükümetin bundan gocunmadığını söyledi. Hükümete yönelik olarak “Zor oyunu bozar” sözünü hatırlatan Erhürman, “Birinin kafasına vurursanız kafanıza vurulmasını göze aldınız demektir. Siz bu memlekette yan yana yaşamanın yegane unsuru olan hukuku bertaraf ediyorsunuz. Ve bunu gözümüzün içine baka baka yapıyorsunuz. Biz burada konuşurken kafanızı sokup ‘Sin da gülle geçsin’ tavrına giriyorsunuz ama bu gülle geçmeyecek. Böyle devam ederseniz zor oyunu bozacak” ifadelerini kullandı.