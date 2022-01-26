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Erhürman, Havadis Web TV'ye konuk oldu..

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın CTP’ye çok büyük bir sorumluluk yüklediğine dikkat çekti.

26 Ocak 2022 Çarşamba 17:32
Erhürman, Havadis Web TV'ye konuk oldu..

Komitelerde CTP’ye büyük görev düşeceğine vurgu yapan Erhürman, yüzde 50 oranında hem milletvekili sayısını hem de oy oranını artırdıklarının altını çizdi. Halkın şu anda ekonomik olarak uçurumun kenarında olduğunu belirten CTP Lideri Tufan Erhürman, halkı uçurumun kenarından döndürmek için sert muhalefeti halkla birlikte sergilemek konusunda hızlı ve yoğun bir dönem geçireceklerini vurguladı. Havadis Web TV’de Damla Dabiş Özel’in sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, CTP’yi daha da güçlendirmek için parti içi çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

ERHÜRMAN: ‘RADİKAL KARARLAR’ HALKIN CEBİNE EL UZATMAKSA, TEPKİMİZ SERT OLACAK

Komitelerde CTP’ye büyük görev düşeceğine vurgu yapan Erhürman, halkın CTP’ye çok büyük bir sorumluluk yüklediğine dikkat çekti. CTP’nin yüzde 50 oranında hem milletvekili sayısını hem de oy oranını artırdığının altını çizen Erhürman, halkın CTP’ye güven duyduğunu kaydetti. Bu güvene layık olma arzusunda olduklarını belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının zor günlerden geçtiğini ifade etti. Bundan sonra da tüm sorunların takipçisi olacaklarına işaret eden Erhürman, “Meclis’e ekonomiyi biraz olsun toparlayacak yasa tasarıları gelirse, sırf muhalefette olduğumuz için CTP karşı çıkmaz” dedi. Erhürman, “Sayın Sucuoğlu’nun ‘radikal kararlardan’ kastı, elleri halkın cebine daha da uzatmaksa, vergilerin oranlarını yükseltmekse, bunlara tepkimiz sert olacak” diye konuştu.

“SEÇİM DÖNEMİNDE SÖYLEDİKLERİMİZİ, MECLİSTE SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Örgütsel yapılanmalarında ve halkla ilişkilerinde birtakım aksaklıklar tespit ettiklerini ve bunlara dönüp bakacaklarını kaydeden Erhürman, “Bu seçim sonuçlarından sonra artık CTP’nin bir sonraki hedefi, tek başına iktidar olmaktır. CTP bir perdeyi yıktı ve geçti. Bir perdeyi yıkıp geçtik, bundan sonra halkımızla teması yoğunlaştıracağız” diye konuştu. Sadece seçim döneminde değil her zaman halkın yanında olduklarını göstereceklerini vurgulayan Erhürman, “UBP, asgari ücreti belirleyip asgari ücretten vergi almaya devam edecek” dedi. “Biz ekonomik açıdan önümüzde umutlu günlerin olduğuna dair gözleme sahip değiliz” diye konuşan Erhürman, seçim döneminde tekrarladıklarını, mecliste de söylemeye devam edeceklerini vurguladı.

“HALKI UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜRMEK İÇİN SERT MUHALEFETİ HALKLA BİRLİKTE SERGİLEYECEĞİZ”

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Halkın şu anda ekonomik olarak uçurumun kenarında olduğunun altını çizen Erhürman, halkı uçurumun kenarından döndürmek için sert muhalefeti halkla birlikte sergilemek konusunda hızlı ve yoğun bir dönem geçireceklerini vurguladı. Erhürman, gailesiz davranarak halkı uçurumun kenarına iteleyen yapıyla mücadele edeceklerini ifade etti. “Bazı partiler baraj sıkıntı yaşamasaydı, UBP’nin vekil sayısı bu noktada olmayacaktı” diye konuşan Erhürman, diğer partilerde ne yaşandığı meselesi üzerine yorum yapmayacaklarını kaydetti. Hiçbir partiyle de parti olarak kavga etmediklerini belirten Erhürman, sorunlarının zihniyetle olduğunu dile getirdi. “Kıbrıs Türk halkı uçurumun kenarındadır ve temel mesele budur. Çözüm iradesine basıp dünyayla ilişkiler kurmamız gerekir” diye konuşan Erhürman, CTP’yi daha da güçlendirmek için parti içi çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

“KARMA OY SİSTEMİ DEMOKRASİMİZE ÇOK DA UYGUN DEĞİLDİR”

Erhürman, “Bir şey olmak için siyaset yapmaktan vazgeçilmeli. Bir an önce bunu fark etmemiz lazım. Herkesi ciddiyete davet ediyorum. Bu sorunlar, Kıbrıs Türk halkının sürekli yaşadığı bir durum değildir. Her duruma karşı hazırlıklı olacağımız bir sürece girmemiz lazım” dedi. Karma oy modelinin demokrasimize çok da uygun düşmediğini vurgulayan Erhürman, karma oy sisteminde siyaset yarışının, bireyler arası bir yarışa döndüğünü söyledi. Meclis açılır açılmaz bu konuyu gündem yapacaklarını kaydeden Erhürman, “Bizim irademiz doğru olanın karma oyun kalkması yönündedir” diye konuştu. Hükümette olanların, proje yapmakla ve plan geliştirmekle yükümlü olduğunu belirten Erhürman, günlük sorunları halledecek alanın ise bürokrasi olduğunu ifade etti.

“BU ANLAYIŞ DEĞİŞMEZSE, HALKLA BİRLİKTE TEPKİMİZ AĞIR OLACAK”

Erhürman, halkı fena halde yoran bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı ve krizin üstüne kriz eklenerek bugünlere geldiğini kaydetti. Söz konusu anlayışın değişmesini ümit ettiğini söyleyen Erhürman, değişmemesi durumunda halkla birlikte tepkilerinin ağır olacağına dikkat çekti. Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erhürman, genel seçimlerden önce birçok yerde adaylarını açıkladıklarını belirtti ve diğer yerlerdeki çalışmalarına da devam edeceklerini söyledi.

“EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ VE BİR SONRAKİ SEÇİMDE TEK BAŞINA İKTİDARDIR HEDEFİ İLE GİRECEĞİZ”

Erhürman, CTP MYK’nın yarın toplanacağının altını çizerek, “Gelen hafta da Parti Meclisimiz toplanacak. Değerlendirme yapacağız. Örgütsel yapımızda birtakım sıkıntılar var. Bizde dert bir şey olmak değildir, bir şey yapmaktır. Sonbaharda da kurultayımız var. Beni birazcık tanıyan herkes makamlara hevesli olmadığımı da bilir” dedi. “CTP bu seçimde perdeyi yırttı ve yüzde 30’un üzerine çıktı. Koşullar çok zorlayıcı olmasına rağmen buraya geldi. CTP’nin önü açıktır. Eksiklerimizi tamamlayacağız ve bir sonraki seçimde tek başına iktidardır hedefi ile gireceğiz” diye konuşan Erhürman, önlerinde belediye seçimlerinin olduğunu ve çalışmaya devam edeceklerini ekledi.

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