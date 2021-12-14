Erhürman'dan açıklamalar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin, çok yönlü ekonomi politikalarıyla hükümete geleceği inancını ifade etti.

CTP’nin ekonomi odaklı kadrolarıyla yola çıktığını kaydeden Tufan Erhürman, seçimde tüm kadroların ekonomiyi konuşmak zorunda olduğunu belirtti.

Partiden verilen bilgiye göre, Havadis Web TV’de yayınlanan programa katılan CTP Lideri Tufan Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu ‘sterlini 12 liraya sabitleyeceğiz’ derken yeterince sorumlu davranmıyor” ifadelerini kullandı.

“TÜM KADROLAR EKONOMİYİ KONUŞMAK ZORUNDA”

Asıl meselenin halkın şu anda ne yaşadığı olduğunu söyleyen, tüm kadroların, memleketin ekonomisini konuşma zorunda olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu çıkacak, UBP hükümetleri döneminde ekonomi nereden nereye getirildi, bunu söyleyecek. Kimin kaç kişiyle gezdiğini konuşmayacak. Sayın Sucuoğlu’nun kötü yönetimin, ekonomiyi nasıl ekstradan kötü duruma getirdiğini açıklaması gerek” ifadelerine yer verdi.

“BAŞKA BİR DÜNYADAN SESLENİYORLAR, HALKIN GAİLESİNİ ÇEKMİYORLAR”

UBP yöneticilerinin konuşmalarına bakıldığı zaman, kendilerine başka bir dünyadan seslenildiği izlenimine kapıldıklarını ifade eden Erhürman, söz konusu kişilerin, halkın gailesini zerre kadar çekmediklerini savundu.

Erhürman, “Siz nasıl oluyor da döviz krizi sırasında insanların cebine elinizi uzatırsınız? Mesela hayat pahalılığını dondurmaya çalışırsınız, ücretlilerin ödediği vergilerin oranını artırırsınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Halkın gailesini çekmeyenlerin, bu seçim döneminde aday dahi olmaması gerektiğini söyleyen Erhürman, UBP’nin gerçek gündeminin halk ve ekonomi olmadığını savundu.

“SAYIN SUCUOĞLU YETERİNCE SORUMLU DAVRANMADI”

Borçlar ertelenince faizlerin işlediğini, halkın gelirlerinin ise artmadığını söyleyen Erhürman, “Sorunları halının altını süpürme ve seçimlerin sonrasına atma gibi bir zihniyetleri var” dedi.

Erhürman, “KIB-TEK’in 10 milyon dolar daha borç yüküne sokulduğunu” söyledi.

Bunların hepsinin, halkı daha da aşağıya çeken şeyler olduğunu kaydeden Erhürman, “Bu konularda konuşacağınızda ağzınızdan çıkan her lafı tartarsınız. İnsanların gözü kulağı orada” dedi.

Tufan Erhürmen, Faiz Sucuoğlu’nun ‘sterlini 12 liraya sabitleyeceğiz’ derken yeterince sorumlulukla davranmadığını savunarak, “Bu işler halledilir, bitirilir ve ciddi bir basın toplantısıyla ayrıntılarıyla anlatılır. Bu konularda ciddiyetle ve sorumlulukla davranmak gerekir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DEN ALINAN BORÇLAR DA YAPILAN İTHALAT DA DÖVİZ ÜZERİNDEN”

Erhürman, sorunlara bütünsel bir yaklaşım getirmek gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Stabil para birimi meselesini gündeme getiriyoruz ve ciddi ciddi çalışıyoruz. Türkiye’den alınan borçlar da yapılan ithalat da döviz üzerinden. Piyasanın giderler bacağında yüzde 100’e yakını şu anda dövize geçmiş durumda.

Biraz olsun kurultaydan, seçimden, kafanızı kaldırın da bakın Türkiye’ye, politika nereye gidiyor. Artık KKTC’de döviz nasılsa düşecek üzerinden iş yapamazsınız.”

Erhürman, UBP hükümetlerinin, halkı fakirleştirip yoksullaştırdığını da savundu.

“MAAŞLARIN ÖDENMESİ ARTIK HABER HALİNE GELDİ”

CTP Lideri Erhürman, önemli olanın zihniyet meselesi olduğunu belirterek, “Halkın korumak zorunda olduğumuz esas ihtiyaçlar, acil ihtiyaçlardır” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin, esnafın çökmesi durumunda, bundan sonraki dönemde de gelir elde edilemeyeceğine işaret eden Erhürman, “Bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmiyorlar. Bu zihniyetin derdi ben ne olurum derdidir” ifadelerini kullandı.

Aylardır, maaşların ödenmesinin haber haline geldiğini söyleyen Erhürman, Türkiye’den neden para aktarımı olmadığıyla ilgili de hiçbir açıklama yapılmadığını kaydetti.

“MEMLEKETİ BU UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜREBİLİRİZ”

Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Türkiye en çok bizi seviyor üzerinden ekonomi modeli geliştirmeye çalışacaksın. Bu zihniyetin bu memleketi getirdiği hal budur. Artık yeter. Memleketi, bu uçurumun kenarından döndürebiliriz. Stabil para birimi üzerinden kararlar üretilecek. Bunlar Türkiye ile konuşulacak. AB ile de bu konular konuşulacak.”

Erhürman, AB kaynaklarından yararlanmanın, bu memleketin hakkı olduğunu söyledi, kendilerinin bu hakkı ‘söke söke’ alabileceğini söyledi.

Erhürman, “Geçmişte de aldık zaten. Mali Yardım Tüzüğü de Yeşil Hat Tüzüğü de bizim mücadelemizle geldi” dedi.

“CTP çok yönlü ekonomik politikalarıyla geliyor. Ekonomi odaklı kadrolarıyla geliyor” şeklinde konuşan Erhürman, bu memleketin ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğine dikkat çekti.