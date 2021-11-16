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Ergazi’de kanunsuz silah mermi ve eski eser ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı

16 Kasım 2021 Salı 21:45
Ergazi’de kanunsuz silah mermi ve eski eser ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin bugün Ergazi köyünde yaptığı operasyonda kanunsuz ateşli silah, mermi ve eski eser ele geçirildi; bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, O.H.’nin (E-68) evinde ve ağılında yapılan aramada; 7.65 mm çapında bir tabanca ve tabancaya ait şarjör, muhtelif ebatlarda toplam 13 canlı mermi, 1 hava tüfeği, 150 saçma, 108 av tüfeği fişeği, kilise malzemesi olan 1 adet asa başlığı ile 5 parçadan oluşan kilden mamul eski eser nitelikli testi, vazo ve heykel bulunarak emare alındı.

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O.H. tutuklandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 17.11.2021 00:05
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