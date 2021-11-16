Ergazi’de kanunsuz silah mermi ve eski eser ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin bugün Ergazi köyünde yaptığı operasyonda kanunsuz ateşli silah, mermi ve eski eser ele geçirildi; bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, O.H.’nin (E-68) evinde ve ağılında yapılan aramada; 7.65 mm çapında bir tabanca ve tabancaya ait şarjör, muhtelif ebatlarda toplam 13 canlı mermi, 1 hava tüfeği, 150 saçma, 108 av tüfeği fişeği, kilise malzemesi olan 1 adet asa başlığı ile 5 parçadan oluşan kilden mamul eski eser nitelikli testi, vazo ve heykel bulunarak emare alındı.
Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin bugün Ergazi köyünde yaptığı operasyonda kanunsuz ateşli silah, mermi ve eski eser ele geçirildi; bir kişi tutuklandı.