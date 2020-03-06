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Erdoğan: Kıbrıs Türkleri için en iyisi yapılsın

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin son teknoloji donanımlarına sahip olacağı öğrenildi.

Erdoğan: Kıbrıs Türkleri için en iyisi yapılsın

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin son teknoloji donanımlarına sahip olacağı öğrenildi.

06 Mart 2020 Cuma 11:19
Erdoğan: Kıbrıs Türkleri için en iyisi yapılsın
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Yeni hastane; nitelikli hasta odalarıyla, modern ameliyathaneleri ve laboratuvarlarıyla; son teknoloji MR, tomografi, CT anjiyo, Pet-CT, dijital röntgen ve benzeri görüntüleme sistemleriyle hizmet verecek. 270 dönüm arazi üzerine inşa edilecek hastanenin yapımı ile ilgili proje çalışmalarında ise sona gelindi.

Yeni hastane yapılacağı müjdesini TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Kapalı Maraş’ın açılması ile ilgili yapılan toplantıya katılan Koca, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Lefkoşa’ya tam donanımlı bir hastane yapılacağını açıkladı.

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BİR SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

Yapılacak hastane tam donanımlı bir sağlık üssü olacak şekilde yapılacak. En modern teknik imknlarla inşa edilecek hastane, ileri teknoloji ürünü cihazlara ve donanımlara sahip olacak.

Dijital altyapı ile güçlendirilecek hastanede, vatandaşın sağlık hizmetiniÿen hızlı ve kolay şekilde halledeceği bir sistem kullanılacak. Bu çerçevede; nitelikli hasta odalarıyla, modern ameliyathaneleri ve laboratuvarlarıyla; son teknoloji MR, tomografi, CT anjiyo, Pet-CT, dijital röntgen ve benzeri görüntüleme sistemleriyle hizmet verecek. Hastaneye başvuran hastalar, sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını, başka bir yere gitmek zorunda kalmadan sonuçlandırabilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanLefkoşa Yeni Hastane
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