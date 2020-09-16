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Ercan Havalimanı, 4 günlüğüne yabancı yolculara kapatılıyor!

Ercan Havalimanı, bugünden itibaren 4 günlüğüne yabancı yolculara kapatılıyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:57
Ercan Havalimanı, 4 günlüğüne yabancı yolculara kapatılıyor!
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın havayollarına yayınladığı bilgi notuna (NOTAM) göre, Ercan Havaalanı, 16-20 Eylül arasında “KKTC vatandaşları, eşleri ve çocukları” dışında yolculara kapatılacak.

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Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den aldığı bilgiye göre, bugün başlayıp 20 Eylül’e kadar sürecek kısıtlama süresinde Ercan’a THY ve Pegasus olmak üzere günde toplamda 2 sefer düzenleyecek.

Kararın duyulmasından sonra KIBRIS MANŞET’i arayan KKTC vatandaşı olmayan kişiler böyle bir kararın insan haklarına aykırı olduğunu, adada yaşayanlar arasında ayırımcılık yapıldığı iddia ettiler.

Bazı kişilerin KKTC’de iş takipleri olduğunu, bazılarının sağlık sorunları nedeniyle yolcuk yapmak zorunda olduklarını ifade eden kişiler kararın bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini söylediler.

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Son Güncelleme: 16.09.2020 10:02
Anahtar Kelimeler:
Ercan Havalimanı
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