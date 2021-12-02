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“Engelsiz Bir Dünya” şarkısının lansmanı Cumartesi yapılacak

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan “Engelsiz Bir Dünya” şarkısının lansmanı cumartesi günü saat 11.00’de Gazimağusa Namık Kemal Meydanı'nda yapılacak.

02 Aralık 2021 Perşembe 12:45
“Engelsiz Bir Dünya” şarkısının lansmanı Cumartesi yapılacak

Murat Kemal Kocaballı tarafından yazılıp,  Korhan Doğan tarafından bestelenen, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ile Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Çocuk Korosu koristleri tarafından da seslendirilen şarkının, ana sponsorluğunu Vakıflar İdaresi, iletişim ve teknoloji sponsorluğunu ise Telsim üstlendi.

Proje yetkililerinden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Özel Eğitim Uzmanı Emirali Evcimen, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu ve Koro Şefi ve Proje Danışmanı Erkan Dağlı proje hakkında görüşlerini belirti.

BENTER: “İÇİNDE ÇOCUKLARIN OLDUĞU BÖYLESİ GÜZEL PROJELERİ HER DAİM DESTEKLEYECEĞİMİZİ BELİRTMEK İSTERİM”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, “Dünya Engelliler Günü dolayısıyla koro şefi Erkan Dağlı'nın danışmanlığında hayat bulan ‘Engelsiz Bir Dünya’ şarkısını besteleyen Korhan Doğan kardeşime, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’ne, Ada Işığı Çocuk Korosu koristlerine, Gazimağusa Özel Eğitim öğrencilerimize, Gazimağusa İyilik Gönüllüleri’mize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İçinde çocukların olduğu böylesi güzel projeleri her daim destekleyeceğimizi de belirtmek isterim” dedi.

TANPINAR: “ONLARI DAHA İYİ ANLAYABİLMEK, ANLATABİLMEK İÇİN YAPILAN BÖYLESİ DEĞERLİ BİR PROJEDE TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM SPONSORU OLMAK BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Tanpınar ise “Özel gereksinimli bireylerin sorunları ile ilgili konularda farkındalık yaratmak ve onları daha iyi anlayabilmek, anlatabilmek için yapılan böylesi değerli bir projede teknoloji ve iletişim sponsoru olmak bizler için gurur verici” dedi ve bestenin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Telsim müşterilerine farkındalık yaratmak için Arayana Dinlet Servisi’nden kullanma seçeneği sunulduğunu belirtti.

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EVCİMEN: “ENGELSİZ BİR DÜNYA VAR MI?”

Özel Eğitim Uzmanı Emirali Evcimen ise, “Bizler normal gelişim gösteren kişilerden farklı görünsek de, aslında hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Bizler de aynı güneş ile uyanır, aynı yıldızlara bakarak hayaller kurarız. Bizler de feslikanın (fesleğen) kokusuyla rahatlar, yüzümüze vuran meltem ile huzur buluruz. Küçük şeylerle bizler de mutlu olur, üzüntümüzde de gözyaşı dökeriz. Yani anlatmak istediğimiz aslında yok bir farkımız. Bizler de sizinle birlikte, sizin içinizde, buradayız” dedi ve klibi paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

ÇOLAKOĞLU: “ENGELLERİ AŞMAK DİLEĞİYLE”

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu ise, bu projenin “engelsiz bir dünya hayali” ile özel eğitim öğrencileriyle, Ada Işığı Çocuk Korosu öğrencilerinin bir araya getirerek, birlikte kaynaşmanın, engelleri sevgiyle ve destekle aşmanın mesajını şarkılarla vereceğini belirtti ve “Engelleri aşmak dileğiyle” dedi.

DAĞLI: “ENGELSİZ BİR DÜNYA UMUDUMUZLA, ŞARKILARIMIZ HEP FARKINDALIKLA YAŞASIN”

Koro Şefi ve Proje Danışmanı Dağlı ise, şefliğini üstlendiği Ada Işığı Çocuk Korosu'na,  çok sayıda sosyal sorumluluk projesi kazandırmaktan duyduğu sevinci ifade ederek, “Öğretmen olmamın yanında koro şefliği ile de şarkılar yolu ile topluma, özellikle çocuklara ulaşmak çok ayrı bir mutluluk. Engelsiz bir dünya umudumuzla, şarkılarımız hep farkındalıkla yaşasın” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 02.12.2021 13:51
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