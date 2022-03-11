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En çok yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 28 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

11 Mart 2022 Cuma 10:45
En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

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“Alsancak 28 kg/m², Mehmetçik 19 kg/m², Kalkanlı 18 kg/m², Karaoğlanoğlu 17 kg/m², Pile, Çamlıbel 16 kg/m², Kozanköy, Yeşilırmak               15 kg/m², Dipkarpaz 13 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 2 ile 12 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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Son Güncelleme: 11.03.2022 11:29
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