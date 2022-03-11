En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alsancak 28 kg/m², Mehmetçik 19 kg/m², Kalkanlı 18 kg/m², Karaoğlanoğlu 17 kg/m², Pile, Çamlıbel 16 kg/m², Kozanköy, Yeşilırmak 15 kg/m², Dipkarpaz 13 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 2 ile 12 kg/m² arası yağış kaydedildi.