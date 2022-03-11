En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Diğer yörelerde ise 2 ile 12 kg/m² arası yağış kaydedildi.
Son Güncelleme: 11.03.2022 11:29
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 28 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Diğer yörelerde ise 2 ile 12 kg/m² arası yağış kaydedildi.