Emlakçılar Birliği genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti

Dün akşam Emlakçılar Birliği genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı Girne Olivium Restaurant’ta yapıldı. Toplantıya Başbakan Ersin Tatar da katıldı. Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur’un yaptığı konuşmayla toplantı başladı.

Başkan Hasan Sungur yaptığı konuşmasında: “Sayın Başbakanımızın sayesinde yasamızı meclisten en iyi şekilde tekrar yapılandıracağız ve kendi yapılanmamız bittikten sonra sektörde sıkıntı çekmeyecek şekilde diğer bizimle kardeş kuruluş ve bağlantılı uzantıların da aynı kendi kendini geliştirme süreçlerinde yardımcı olacağız. Artık Kıbrıs’a gelenlerin “dolandırılmamak için sakın ev alma kira al” sözlerini umursamamaları gerekiyor. Eğer bizim birlik üyelerimizden mal alınırsa, sigorta sorulursa, eğer lisans sorulursa, birlik üyelerimizle avukata gidilip gerekli sözleşme yapılırsa vatandaşın hiçbir riski yoktur. Son olaylarda gördüğümüz gibi kimin sıkıntısı olduysa emlakçı kullanmamıştır, bir yerde mali yönden çökmüştür ve vurup kaçayım diye uğraşmıştır. Ama eğer arada emlakçı olmuş olsaydı bu krizler, bu sıkıntılar yaşanmayacaktı. Siz bir devletin, bir yabancı emlak piramidinden biz hiçbir zaman hiçbir konuşmamızdan ne müteahhitler birliği dedik, ne müteahhitler birliği üyesi dedik, çünkü bizim hedefimiz birlikler değil, kişiler değil. Bizim hedefimiz sahte emlakçılar, kaçak emlakçılar, bu piyasayı lekeleyecek olan ve sizin gibi dürüst insanların ekmeğiniz bozacak olan insanlardır. İlk hedefimiz budur ve yasamızı da bunun için yapıyoruz. Bundan dolayı size bugün detaylı bir şeklide bilgi vereceğim. Özellikle dışardan gelen baskılar sayesinde yasamız 3 ay önce meclise gitti dendi. Her şey yolundadır yasamız meclise gitti diye sizlerin önünde tören yaptık, içişleri bakanına plaket verdik ama 3 ay sonra yasanın gönderilmediği ortaya çıktı, birilerinin göndertmediği ortaya çıktı ama sayın başbakanımı ve sayın başbakan yardımcısı Kudret bey devreye girdi ve yasamız bakanlar kurulundadır. Hiçbir şekilde geri çekmek isteyen kimseye izin vermeyeceklerini biliyoruz, başbakanımız bu yasayı görüştürtecek ve bu yasa geçecek arkadaşlar. Yasamız geçerse sözümüz şudur ki kesinlikle kimse dolandırılmayacak. Dolandırılırsa bizim üyemizse ihraç edeceğiz, biz mahkum edeceğiz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar gecede ki konuşmasında “Önemli olan istikrar güven ve gelişen piyasalar ben bu akşam burdayım hükümet verdiği sözü tutmak zorundadır. Neden çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi, geleceği için, istikbali için bu sektörde iş yapan yatırım yapan ve halen KKTC ekonomisine hizmet eden sizler için hepimiz için dolayısla bu sözü burdan vermek durumundayım sizlere başarılar diliyorum. Çünkü olağanüstü durumlardan geçmekteyiz inişler çıkışlar olabilir. Dün akşam yaşadığımız patlamayla ilgili tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır, ilgili makamlarla gerekli tedbirler alınmaktadır. KKTC’de hayat devam ediyor. Ekonomide bekleyen bir takım iyleşmelerin olmasını takip ediyoruz, bugün Türkiye’de faizler daha da düştü kurlarda da düşüş yaşandı bir takım olumlu gelişmler alıyoruz. Dünya’da olan krizi de takip ediyoruz. KKTC’nin en büyük avantajı nedir bir kere huzuru, güvenliği, denizi, havası, tarihi her türlü özelliği ile Doğu Akdeniz’de cennetten bir parça bir yer burayı geliştirmek, ekonomik alanda güçlendirme, inşaat sektörü sektörlerin birleşkeni olarak ortaya çıkmaktadır. İnşaat sektörünün güvenilir olması için, kimsenin dolandırlmaması için hakkettiği alımın ortaya çıkmaması için engellemesi için birilerinin bu işi yapması lazım çünkü herkesin bir işi vardır. Yaptığın işe göre komisyonun rakamı ortaya çıksın,emlakçı arada hep olsun avukatı da olsun onun için diyorum ki istikrarın teminatıdır ve haliyle düzenin bir parçasıdır. Düzenin düzenbazların elinde olmaması için düzenin güvenli hale gelemsi için yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bakanlıktan geçireceğiz ama komitede de değerli arkadaşlar çalışacak sözümüzü yerimize getireceğiz. Hükümet ve milletvekillermiz beraber çalışıyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmetimizi yapıyoruz. Kolay değildir iş yapmak o yüzden sizlere başarılar diliyorum. Risk işidir bunlar risk almaya devam edin kazanmakta sizlerin helal hakkıdır. Kazanıncada değerini de veriyorsunuz. Bir düzen var alırken ve satarken vergi veriyorsun dolayısyla memlekete sahip çıkma çalışmaya devam edeceğiz bu çalışmada güzel insanlarla birlikte olur bu akşam burada olmaktan mutluluk duyuyorum ve sizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine itici güç olarak katkınızı koymaktasınız” ifadelerini kullandı. (MHA)