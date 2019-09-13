banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103138
ALTIN
272.848
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.0651
EURO
6.2796
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Bulduğu cep telefonunu çaldı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Emlakçılar Birliği genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti

Genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı Girne Olivium Restaurant’ta yapıldı.

Emlakçılar Birliği genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti

Genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı Girne Olivium Restaurant’ta yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:25
Emlakçılar Birliği genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti

Dün akşam Emlakçılar Birliği genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı Girne Olivium Restaurant’ta yapıldı. Toplantıya Başbakan Ersin Tatar da katıldı. Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur’un yaptığı konuşmayla toplantı başladı.

banner317
Başkan Hasan Sungur yaptığı konuşmasında: “Sayın Başbakanımızın sayesinde yasamızı meclisten en iyi şekilde tekrar yapılandıracağız ve kendi yapılanmamız bittikten sonra sektörde sıkıntı çekmeyecek şekilde diğer bizimle kardeş kuruluş ve bağlantılı uzantıların da aynı kendi kendini geliştirme süreçlerinde yardımcı olacağız. Artık Kıbrıs’a gelenlerin “dolandırılmamak için sakın ev alma kira al” sözlerini umursamamaları gerekiyor. Eğer bizim birlik üyelerimizden mal alınırsa, sigorta sorulursa, eğer lisans sorulursa, birlik üyelerimizle avukata gidilip gerekli sözleşme yapılırsa vatandaşın hiçbir riski yoktur. Son olaylarda gördüğümüz gibi kimin sıkıntısı olduysa emlakçı kullanmamıştır, bir yerde mali yönden çökmüştür ve vurup kaçayım diye uğraşmıştır. Ama eğer arada emlakçı olmuş olsaydı bu krizler, bu sıkıntılar yaşanmayacaktı. Siz bir devletin, bir yabancı emlak piramidinden biz hiçbir zaman hiçbir konuşmamızdan ne müteahhitler birliği dedik, ne müteahhitler birliği üyesi dedik, çünkü bizim hedefimiz birlikler değil, kişiler değil. Bizim hedefimiz sahte emlakçılar, kaçak emlakçılar, bu piyasayı lekeleyecek olan ve sizin gibi dürüst insanların ekmeğiniz bozacak olan insanlardır. İlk hedefimiz budur ve yasamızı da bunun için yapıyoruz. Bundan dolayı size bugün detaylı bir şeklide bilgi vereceğim. Özellikle dışardan gelen baskılar sayesinde yasamız 3 ay önce meclise gitti dendi. Her şey yolundadır yasamız meclise gitti diye sizlerin önünde tören yaptık, içişleri bakanına plaket verdik ama 3 ay sonra yasanın gönderilmediği ortaya çıktı, birilerinin göndertmediği ortaya çıktı ama sayın başbakanımı ve sayın başbakan yardımcısı Kudret bey devreye girdi ve yasamız bakanlar kurulundadır. Hiçbir şekilde geri çekmek isteyen kimseye izin vermeyeceklerini biliyoruz, başbakanımız bu yasayı görüştürtecek ve bu yasa geçecek arkadaşlar. Yasamız geçerse sözümüz şudur ki kesinlikle kimse dolandırılmayacak. Dolandırılırsa bizim üyemizse ihraç edeceğiz, biz mahkum edeceğiz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar gecede ki konuşmasında “Önemli olan istikrar güven ve gelişen piyasalar ben bu akşam burdayım hükümet verdiği sözü tutmak zorundadır. Neden çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi, geleceği için, istikbali için bu sektörde iş yapan yatırım yapan ve halen KKTC ekonomisine hizmet eden sizler için hepimiz için dolayısla bu sözü burdan vermek durumundayım sizlere başarılar diliyorum. Çünkü olağanüstü durumlardan geçmekteyiz inişler çıkışlar olabilir. Dün akşam yaşadığımız patlamayla ilgili tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır, ilgili makamlarla gerekli tedbirler alınmaktadır. KKTC’de hayat devam ediyor. Ekonomide bekleyen bir takım iyleşmelerin olmasını takip ediyoruz, bugün Türkiye’de faizler daha da düştü kurlarda da düşüş yaşandı bir takım olumlu gelişmler alıyoruz. Dünya’da olan krizi de takip ediyoruz. KKTC’nin en büyük avantajı nedir bir kere huzuru, güvenliği, denizi, havası, tarihi her türlü özelliği ile Doğu Akdeniz’de cennetten bir parça bir yer burayı geliştirmek, ekonomik alanda güçlendirme, inşaat sektörü sektörlerin birleşkeni olarak ortaya çıkmaktadır. İnşaat sektörünün güvenilir olması için, kimsenin dolandırlmaması için hakkettiği alımın ortaya çıkmaması için engellemesi için birilerinin bu işi yapması lazım çünkü herkesin bir işi vardır. Yaptığın işe göre komisyonun rakamı ortaya çıksın,emlakçı arada hep olsun avukatı da olsun onun için diyorum ki istikrarın teminatıdır ve haliyle düzenin bir parçasıdır. Düzenin düzenbazların elinde olmaması için düzenin güvenli hale gelemsi için yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bakanlıktan geçireceğiz ama komitede de değerli arkadaşlar çalışacak sözümüzü yerimize getireceğiz. Hükümet ve milletvekillermiz beraber çalışıyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmetimizi yapıyoruz. Kolay değildir iş yapmak o yüzden sizlere başarılar diliyorum. Risk işidir bunlar risk almaya devam edin kazanmakta sizlerin helal hakkıdır. Kazanıncada değerini de veriyorsunuz. Bir düzen var alırken ve satarken vergi veriyorsun dolayısyla memlekete sahip çıkma çalışmaya devam edeceğiz bu çalışmada güzel insanlarla birlikte olur bu akşam burada olmaktan mutluluk duyuyorum ve sizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine itici güç olarak katkınızı koymaktasınız” ifadelerini kullandı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Emlakçılar Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik Ekibi Kuşadası’nda Kıbrıs Halk Danslarını Sahneledi
Mehmetçik Ekibi Kuşadası’nda Kıbrıs Halk Danslarını Sahneledi
Mesleki Gelişim Sertifika Programları Tamamlandı
Mesleki Gelişim Sertifika Programları Tamamlandı
Kar-iş Öğrenci Taşımacılığındaki Grevini Kaldırdı
Kar-iş Öğrenci Taşımacılığındaki Grevini Kaldırdı
Mersinlik’te Karaya Vurmuş Bir Tekne Bulundu
Mersinlik’te Karaya Vurmuş Bir Tekne Bulundu
Koopbank’tan Kredi Faiz Oranı İndirimi
Koopbank’tan Kredi Faiz Oranı İndirimi
Kazakistan’dan Ve Türkiye’den Sanatçıların Eserlerinden Oluşan 5 Sergi Ydü’de Açıldı
Kazakistan’dan Ve Türkiye’den Sanatçıların Eserlerinden Oluşan 5 Sergi Ydü’de Açıldı
Eczanelerin Çalışma Saatleri... Yeni Dönemde Lefke Bölgesi Nöbet Sistemine Dahil Edildi
Eczanelerin Çalışma Saatleri... Yeni Dönemde Lefke Bölgesi Nöbet Sistemine Dahil Edildi
Barolar Birliği: “yargı Hizmetlerinin İyileştirilmesi Devletin Öncelikleri Arasına Girebilmiş Değil”
Barolar Birliği: “yargı Hizmetlerinin İyileştirilmesi Devletin Öncelikleri Arasına Girebilmiş Değil”
UKÜ’lü akademisyen, çocuğunda dikkat eksikliği olan ailelere önerilerde bulundu
UKÜ’lü akademisyen, çocuğunda dikkat eksikliği olan ailelere önerilerde bulundu
Tatar, Özev heyetini kabul etti...
Tatar, Özev heyetini kabul etti...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim