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Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi, Meclis’in gündemine sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle onaylayarak kabul etti ve Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündemine sevk etti.

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:00
Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi, Meclis’in gündemine sevk edildi
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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle onaylayarak kabul etti ve Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında, bugün saat.11.00’de toplandı.

Gündeminde bulunan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni görüşen Komite, ilgili Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle onaylayarak kabul etti ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan Cengiz Çoli, Zehra Akar  ve Personel Dairesi’nden Nahide Kayan Eraslan katılarak görüş ve önerilerini ifade etti.

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UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin de katıldığı komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan Cengiz Çoli, Zehra Akar ve Personel Dairesi’nden Nahide Kayan Eraslan katılarak görüş ve önerilerini ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi şöyle:

“26/1977 Sayılı Emeklilik Yasasının 3'üncü maddesi emeklilik hakkı kazandıran hizmetleri saymıştır 3 'üncü maddenin (lO)'uncu fıkrası şu şekildedir: "Bu Yasanın 39'uncu maddesinin (6)'ncı fıkrası kuralları saklı kalmak koşuluyla, bu maddenin kapsamına girenlerin yukardaki fikralarda sayılan hizmetlerinden önce kesintili olup olmadığına bakılmaksızın, Devlette emeklilik hakkı kazandırrnayan geçici veya daimi işçi statüsünde, geçici veya arizi memur statüsünde veya sözleşmeli olarak yapılan kamu görevleri. Ancak bu fıkra kuralları emekli maaşı çeken kişileri kapsamaz."

3'ncü maddenin (l0)'uncu fıkrasından da anlaşılacağı üzere devlette emeklilik hakkı kazandıran göreve atanan bir kişi, bu göreve atanmadan önce devlette geçici işçi, daimi işçi, geçici memur, arizi memur ve sözleşmeli olarak yaptığı kamu görevleri devlette emeklilik hakkı kazandıran süreden sayılmamasına rağmen belli şartları yerine getirmeleri halinde bu süreler devlette emeklilik hakkı kazandıran süreden sayılabilmektedir. Ancak devlette emeklilik hakkı kazandıran göreve atanan bir kişi bu göreve atanmadan önce devlette "Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası" uyarınca yapmış olduğu görevler hiçbir koşul altında emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılmamaktadır. Geçici ve daimi işçilerin, geçici ve arizi memurların veya sözleşmeli kişilerin hizmetleri belirli şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılırken aynı şartları engellileri koruma rehabilite ve istihdam yasası altında çalışanlar yerine getirse bile ilgili yılları emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılmamaktadır. Bu durum eşitsizliğe ve adaletsizliğe neden olmaktadır. Emeklilik hakicı kazandıran göreve atanan bir kişinin, bu göreve atanmadan önce Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası uyarınca yapmış olduğu hizmetlerinin belirli şartları yerine getirmesi koşuluyla, devlette emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılması amacıyla bu Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”

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Son Güncelleme: 23.06.2021 15:12
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