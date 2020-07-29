Emekli Subaylar Derneği'nin 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And imzasıyla yayımlanan mesajda “Kahraman Kıbrıs Türk halkının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığı; Kıbrıs’ın Fethinin 449'uncu, TMT’nin 62'nci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını içtenlikle kutlarız” denildi.

Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethiyle adaya 300 yılı aşkın süreyle huzur, barış ve adalet geldiğini ve sonsuza kadar sürecek Türk varlığının adada kök saldığını kaydeden And, Adanın İngiltere’ye ilhakından sonra Rumların, huzursuzluk, karışıklık yaratarak Enosis hayallerine ulaşmak üzere kurdukları EOKA tedhiş örgütüyle Türkleri yok etmek üzere Yunanlılarla birlikte katliamlara yönelmekten çekinmediklerini belirtti.

And, Kıbrıs Türkü’nün hürriyetine, canına, malına ve mukaddesatına yönelen tehditlere karşı koymak için, huzur içinde, hür ve bağımsız olarak yokluklara rağmen varoluş mücadelesinin dayanağı TMT’yi kurarak Mutlu Barış Harekatı’na kadar olan süreçte mücadele ateşini adanın her yerinde diri tuttuğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Barış Harekatı’nın ardından TMT’nin düzenli bir orduya dönüştürülerek GKK’nın kurulduğunu hatırlatarak “GKK kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile birlikte; Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durmaktadır” ifadelerini kullandı.

And mesajında, şehitleri, hayatını kaybeden gaziler ve silah arkadaşlarını rahmetle, yaşayan gazileri saygıyla andı.