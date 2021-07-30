banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
112'si yerel 139 pozitif vaka
112'si yerel 139 pozitif vaka
banner376

Emek Platformu, sıcak günlerde dışarıda çalıştırılmanın yasaklanması çağrısında bulundu

Emek Platformu, sıcak havada dışarıda çalışmayı yasaklayıcı kararlar alması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

30 Temmuz 2021 Cuma 18:15
Emek Platformu, sıcak günlerde dışarıda çalıştırılmanın yasaklanması çağrısında bulundu

Emek Platformu, sıcak havada dışarıda çalışmayı yasaklayıcı kararlar alması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Platformdan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre ileriki günlerde hava sıcaklığının 45 dereceye çıkacağına işaret edilerek, bu koşullarda emekçilerin dışarıda çalışacak olması “kabul edilemez” olarak değerlendirildi.

banner341
“YASAK YANINDA DÜZGÜN DENETİM”

Açıklamada, ayrıca geçen yıllarda yasaklayıcı kararlar alınmış olunmasına rağmen, yetersiz denetimler sonucu emekçilerin çalıştırılmaya devam edildiği belirtilerek, yasağın yanında düzgün denetimle çalışanların mağdur edilmemesi de talep edildi.

Özel sektörde sendikalaşma konusuna da değinilen açıklamada, özel sektörde sendikalaşma olmadan yapılacak hiçbir düzenlemenin doğru düzgün uygulanmayacağı, sendikaların devletin yapamayacağı denetim görevini yaparak emekçilerin mağdur edilmesinin önüne geçeceği savunuldu.

banner360
Son Güncelleme: 30.07.2021 18:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTTB: “Hamilelik ve emzirme dönemlerinde Covid-19 aşısı olunabilir”
KTTB: “Hamilelik ve emzirme dönemlerinde Covid-19 aşısı olunabilir”
Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Çukurovalı Türkiye’deki orman yangınları nedenile mesaj yayımladı
Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Çukurovalı Türkiye’deki orman yangınları nedenile mesaj yayımladı
Saner: “Yüz yüze eğitim eylülde başlayacak”
Saner: “Yüz yüze eğitim eylülde başlayacak”
Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği: “ivedilikle tedbir ve önlem alınmalı aksi halde iflaslar daha da artacak’’
Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği: “ivedilikle tedbir ve önlem alınmalı aksi halde iflaslar daha da artacak’’
Komutanlardan Tatar’a 1 Ağustos ziyareti
Komutanlardan Tatar’a 1 Ağustos ziyareti
Sorakın: “CTP federal çözüm anlayışıyla mücadelesine devam edecek”
Sorakın: “CTP federal çözüm anlayışıyla mücadelesine devam edecek”
Demokrat Parti 29 yaşında
Demokrat Parti 29 yaşında
Cumhurbaşkanı Tatar YÖKAK ve YÖDAK başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar YÖKAK ve YÖDAK başkanlarını kabul etti
Tatar’dan Erdoğan’a mesaj
Tatar’dan Erdoğan’a mesaj
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay evinden çalışıyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay evinden çalışıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim