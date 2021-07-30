Emek Platformu, sıcak günlerde dışarıda çalıştırılmanın yasaklanması çağrısında bulundu

Emek Platformu, sıcak havada dışarıda çalışmayı yasaklayıcı kararlar alması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Platformdan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre ileriki günlerde hava sıcaklığının 45 dereceye çıkacağına işaret edilerek, bu koşullarda emekçilerin dışarıda çalışacak olması “kabul edilemez” olarak değerlendirildi.

“YASAK YANINDA DÜZGÜN DENETİM”

Açıklamada, ayrıca geçen yıllarda yasaklayıcı kararlar alınmış olunmasına rağmen, yetersiz denetimler sonucu emekçilerin çalıştırılmaya devam edildiği belirtilerek, yasağın yanında düzgün denetimle çalışanların mağdur edilmemesi de talep edildi.

Özel sektörde sendikalaşma konusuna da değinilen açıklamada, özel sektörde sendikalaşma olmadan yapılacak hiçbir düzenlemenin doğru düzgün uygulanmayacağı, sendikaların devletin yapamayacağı denetim görevini yaparak emekçilerin mağdur edilmesinin önüne geçeceği savunuldu.