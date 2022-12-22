Emanet arabayı sattı 3 yıl hapse mahkum oldu

Başkasından emanet aldığı arabayı satan sanığa mahkeme üç yıl hapis cezası verdi.

Emanetçi tarafından sirkat, Evrak Sahteleme, tedavüle sürme suçuyla yargılanan sanık Murat İrinesil’in aleyhindeki karar dün açıklandı.

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Soytaç okudu. Soytaç sanığın kendi ikrarı, huzurumuzdaki olgu ve emareler doğrultusunda itham edildiği davalardan suçlu bulur mahkum ettiklerini belirtti.

Yargıç Soytaç kararda sanığın çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek, müştekiden emaneten aldığı arabayı 1800 TL’ye satmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Soytaç, bu durumu sanığın lehine değil aleyhine değerlendirdiklerini, söz konusu suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.