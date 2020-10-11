Elektrik kesintisi…

EDREMİT- CEMİLE BAYIR SOKAK, ÜNİVERSİTE YOLU SOKAK, NEYZEN RESTORAN CİVARI İLE GAÜ KOLEJİ ÜST KISMINA YARIN 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıb-Tek, Girne bölgesinde Edremit- Cemile Bayır sokak, Üniversite Yolu Sokak, Neyzen Restoran civarı ile GAÜ Koleji üst kısmına yarın yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesinti 09.00-14.00 arasında uygulanacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.



