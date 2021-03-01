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El-sen, Arıklı’nın üslubunu eleştirdi, basın emekçilerinin yürüyüşüne destek belirtti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın basın emekçilerine, EL-SEN’e ve EL-SEN Başkanına karşı kullandığı üslubu eleştirerek, basın emekçilerinin bugün gerçekleştireceği yürüyüşe destek belirtti.

01 Mart 2021 Pazartesi 15:45
El-sen, Arıklı’nın üslubunu eleştirdi, basın emekçilerinin yürüyüşüne destek belirtti
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EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, bazı insanların Erhan Arıklı’nın kullandığı üsluba şaşırmasına şaşırdığını belirterek, “Bahse konu şahsın gerçek yüzü ve karakteri budur” ifadelerini kullandı.

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Arıklı’ya gereken cevabı halkın vereceğini kaydeden Özkıraç, “Bu bağlamda bugün saat 18:00’ da basın emekçilerinin yürüyüşüne ve bundan sonraki mücadelelerine maddi manevi her türlü desteği yoldaş sendikamız Basın-Sen üzerinden vereceğimizi duyurur, ifade özgürlüğünün onurumuz olduğunu belirtiriz” dedi.

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Son Güncelleme: 01.03.2021 16:46
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıElsen
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