El-sen, Arıklı’nın üslubunu eleştirdi, basın emekçilerinin yürüyüşüne destek belirtti

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, bazı insanların Erhan Arıklı’nın kullandığı üsluba şaşırmasına şaşırdığını belirterek, “Bahse konu şahsın gerçek yüzü ve karakteri budur” ifadelerini kullandı.

Arıklı’ya gereken cevabı halkın vereceğini kaydeden Özkıraç, “Bu bağlamda bugün saat 18:00’ da basın emekçilerinin yürüyüşüne ve bundan sonraki mücadelelerine maddi manevi her türlü desteği yoldaş sendikamız Basın-Sen üzerinden vereceğimizi duyurur, ifade özgürlüğünün onurumuz olduğunu belirtiriz” dedi.