Ekonomik Örgütler Platformu kapanma konusunu değerlendirdi

Ekonomik Örgütler Platformu tarafından yapılan açıklamada, pandemi ile mücadelede zamanında alınmayan ya da alınan ancak denetim yapılmadığı için uygulanmayan kararlar eleştirilerek “kapanacaksak, kapanalım” ifadelerine yer verildi.

Ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle, açıklamalarda bulunan Platform, ülkenin tekrar kapanmasının gündeme gelmesiyle birlikte “Bu yükü hep beraber omuzlayacaksak, kapanalım” denildi.

Platform, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Pandemi ile mücadeleyi zamanında alınmayan, ya da alınan ama denetimi yapılmadığı için uygulanmayan kararlar kararlar nedeniyle kapanacaksak, kapanalım.

Eğer, sağlık alt yapımız çökmek üzereyse hemen kapanalım. Hastanemizde yoğun bakımlar doluysa, kullanılacak ventilatör cihazı kalmamışsa kapanalım. Doktor ve hemşirelerimiz yetersiz kalmışsa kapanalım… Hükümet, mali olarak sektörlerin zararını karşılayabilecekse, kapanalım. Kira desteği yapabilecekse, kapanalım.

Hükümet, bankaların her türlü taksit, kredi, borç ödemelerini öteleyebilecekse, kapanalım. İşletmeler faiz yükü altında ezilmeyecekse, kapanalım. Çalışanın maaşı devlet tarafından desteklenecekse kapanalım. Hükümet, tüm kurumları ile “biz denetim gücümüzü kaybettik, baş edemiyoruz derse kapanalım. Bu yükü hep beraber omuzlayacaksak, kapanalım.”