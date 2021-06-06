"Ekonomide istikrar kalkınma planları ile sağlanacak"

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEZİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİNİ BİLMEYEN YOKTU”

Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu tezleri aktaran CTP lideri Tufan Erhürman, 6 maddelik önerinin ilk maddesinin iki tarafın statüsünün BM Güvenlik Konseyi tarafından eşitlenmesi talebi olduğunu ifade etti. Bunun kimse tarafından kabul edilmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Erhürman, “Cenevre, Kıbrıs Türk tarafının ‘Çözümsüzlük Çözümdür’ teziyle masaya gittiği bir formata dönüştü” dedi. Sunulan tezlerden dolayı Kıbrıslı Türklerin “çözüm istemeyen taraf” Rumların ise “Çözüm isteyen taraf” pozisyonuna geldiğini ifade eden Erhürman, zirveden önce bu konuda çeşitli uyarılar yaptıklarını fakat dikkate alınmadığını belirtti. Şimdi ise Nikos Anastasiadis’in dünyaya Kıbrıslı Türklerin çözüm istemediğini anlatmaya başlayacağını kaydeden Erhürman, geçtiğimiz günlerde Rum Dışişleri Bakanı’nın da ABD Dışişleri Bakanı’yla görüştüğünü, ABD’nin de Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyonu savunduğunu anımsattı.

“CTP, BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM İSTİYOR”

Adadaki en makul çözümün federal çözüm olduğuna işaret eden CTP lideri Tufan Erhürman, CTP’nin de mümkün olan en kısa sürede çözüme ulaşılması için çaba göstermeye devam edeceğini kaydetti. 2004 yılında yapılan referandumda Kıbrıslı Türklerin evet diyerek birçok kazanım elde ettiğine vurgu yapan Erhürman, “Yeşil Hat Tüzüğü’nden Mali Yardım Tüzüğü’ne kadar pek çok konuda Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi zemininde bunların gerçekleştiğini biliyoruz. Şimdi ise ortaya konan tezlerle bu kazanımlar yok edilmek riskiyle karşı karşıya kalıyor ve bu bizi endişelendiriyor” dedi. Çözüm isteyen taraf olma pozisyonunun Anastasiadis’e altın tepside sunulduğunu ifade eden Erhürman, bunun büyük bir diplomatik başarısızlık olduğunu vurguladı.

“EKONOMİ ÇOK KÖTÜ YÖNETİLDİ”

Erhürman, içinden geçilen pandemi sürecinde ekonominin çok kötü yönetildiğini, CTP’nin yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. CTP’nin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik sistem kurulması için ekonomik, sosyal ve kültürel alanda uzun vadeli kalkınma planları oluşturmaya başladığını kaydeden Erhürman, iktidara gelmeleri halinde bu planların hayata geçeceğini belirtti. Bu planların meclisten nitelikli çoğunlukla geçmesini istediklerinin altını çizen Erhürman, “Bu plan, hazırlanır ve meclisten geçerse ekonominin anayasası haline gelir. Hükümetler değişse dahi o plan yürürlükte kalır. Biz istikrar arıyoruz ve esas istikrar ekonomi politikalarında olmalıdır. Bu da reformudur. Bunu planlayacak bir iradeyi ortaya çıkarmayı istiyoruz. Bugünkü hükümete bu konuda çağrı yapmıyoruz çünkü bu hükümet, ölü doğan bir hükümettir ve ölü gözünden yaş beklenmez” ifadelerini kullandı.

DENİZ: KAPILARIN AÇILMASI ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken kara sınır kapılarının açılmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Ticaret Odası’nın sınır kapılarının kapandığı tarihten bu yana aradan geçen yaklaşık bir yıl süresince hem Avrupa Birliği yetkilileri, hem de adada bulunan yabancı misyonlar nezdinde sürekli girişimler yaptığını belirten Deniz, bu temaslarında kapıların tümünün ve tüm ülke vatandaşlarının geçişine açılmasını talep ettiklerini ifade etti. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini ve oda olarak bu zor dönemde çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Deniz, ziyaret için Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne teşekkür etti.