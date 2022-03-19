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Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren başkanlığında geniş katılımlı ekonomik istişare toplantısı yapıldı

TOPLANTIYA BAKAN OĞUZ VE KTTO BAŞKANI DENİZ DE KATILDI

19 Mart 2022 Cumartesi 12:45
Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren başkanlığında geniş katılımlı ekonomik istişare toplantısı yapıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren’in başkanlığında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un da katılımıyla “ekonomik istişare toplantısı” yapıldı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in de yer aldığı ekonomik istişare toplantısına, ülke piyasasında yer alan yaş meyve ve sebze üreticileri, seracılar, süt ve süt ürünleri imalatçıları, marketçiler ve ithalatçı firmalar katıldı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda konuşan Bakan Kutlu Evren, bugüne değin görülmemiş bir ölçekte küresel krizle karşı karşıya olunduğunu, dünya piyasalarında yaşanan döviz ve enerji fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaların üretim girdilerinde; navlun, nakliye, enerji gibi girdilerde azami artış yarattığını kaydetti.
Evren, üretici ve ticaret insanlarının işletmelerini, sermayelerini korumak, yürütebilmek için çeşitli sıkıntılarla boğuştuğunu gördüklerini belirtti.
“Bugün, mevcut piyasada yurt içi ve yurt dışı arz talep dengeleri bozulmuştur” diyen Kutlu Evren, işletmelerin ve iş insanlarının mevcut istihdamlarını koruyabilmek, bu olağanüstü şartlarda işletmelerini sürdürülebilir bir pozisyonda tutmak için çabaladığını ifade etti.
EVREN: “ORTAYA ÇIKAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ BAKANLAR KURULU’NA TAŞIYACAĞIM”
Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile daha önce yaptıkları görüşmede özellikle temel tüketim ürünlerinde piyasada fiyat kontrolünün sağlanması, halkın alım gücünün korunması anlamında ortak hassasiyetlerini paylaştıklarını dile getirdi ve “Bugün, burada olan tüm katılımcıların da aynı hassasiyette paylaştığını görüyorum” dedi.  
Toplantıda temel ve genel tüketim maddelerinde imkanlar dahilinde halkın alım gücünü korumak amacıyla bir iyileştirme yapma konusunda, tüm paydaşların pozitif ve samimi yaklaşımlar ortaya koyduğunu, bu anlamda da çok verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini dile getiren Evren, istişare toplantısında ortaya çıkan tespit, görüş ve önerileri Bakanlar Kurulu’na taşıyacağını ifade etti. 

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Evren, Oğuz ve Deniz’e ve katılım gösteren tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür de etti.   
OĞUZ: “BU ZOR DÖNEMDEN ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Toplantıda konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, yaş meyve ve sebze ayağı, süt üretimi ve tarımsal üretim alanlarında her zaman yerli üretimi ve üreticiyi imkanlar dahilinde krizden korumaya, destek olmaya çalıştıklarını ifade etti. 
Oğuz, hep birlikte bu zor dönemden çıkmak için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.  
DENİZ: “YAKLAŞIMINDAN DOLAYI EVREN’E TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise geniş katılımlı ekonomik istişare toplantısı ve Bakan Kutlu Evren’in hareket etmeden önce tüm paydaşları dinleme, görüş ve önerilerini alma arzusu ile hareket etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Deniz,  bugüne kadar ilk kez bu yöntemle ekonomi alanına yaklaşıldığını söyledi ve bu yaklaşımdan dolayı Evren’e teşekkür etti.
 

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Son Güncelleme: 20.03.2022 07:43
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