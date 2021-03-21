banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nerde verdiğiniz sözler!
Nerde verdiğiniz sözler!
Öldürelim ama yiğidin de hakkını verelim
Öldürelim ama yiğidin de hakkını...
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Dağılın
Dağılın
banner376

Eğitimde bir hafta ders kesimi yarın başlıyor

Ülkedeki tüm okullarda yarından cuma gününe kadar ders kesimi yapılacak

21 Mart 2021 Pazar 11:28
Eğitimde bir hafta ders kesimi yarın başlıyor
banner337

29 MART PAZARTESİ OKULLARDA ONLİNE EĞİTİM KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK… 12’NCİ SINIFLAR İSE SEYRETİLMİŞ OLARAK YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK
Eğitimde bir  haftalık ders kesimi yarın başlıyor.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıklamasına göre, ülkedeki tüm okullarda yarından itibaren cuma gününe kadar (her iki tarih de dahil) ders kesimi yapılacak.
Bir süredir devam eden online eğitim nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin ekran karşısında yorgun düştüğü gerekçesiyle bir haftalık ders kesimi yapılacağını açıklayan Amcaoğlu, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, ekran karşısında çok yorgun düştü; 22 Mart Pazartesi gününden 26 Mart Cuma gününe kadar, her iki tarih de dahil olmak üzere beş gün dinlenmeleri, motive olmaları ve akabinde 29 Mart 2021 Pazartesi günü, kaldıkları yerden derslerine devam etmeleri tarafımızca uygun görülmüştür” dedi.

banner341
12. SINIFLAR SEYRELTİLMİŞ OLARAK YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK
Öte yandan, 19 Mart Cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner de, 29 Mart Pazartesi tarihinden itibaren okulların sadece 12'nci sınıflarının seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağını, diğer sınıfların ise online eğitime devam edeceğini duyurmuştu.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karara göre, 29 Mart Pazartesi günü okulların 12. sınıflarının açılabilmesi amacıyla 26 Mart Cuma günü 12. Sınıf öğretmenlerine ve okul çalışanlarına tarama testi yapılacak. 29 Mart Pazartesi günü okulların 12. sınıf öğrencilerine de PCR testi taraması yapılacak.
 

banner360
Son Güncelleme: 21.03.2021 12:29
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluMilli EğitimEğitimKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GKK, mükellef askerlerin izinleri konusunda açıklama yaptı
GKK, mükellef askerlerin izinleri konusunda açıklama yaptı
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
KKTC orman varlığında dünyada 162. sırada
KKTC orman varlığında dünyada 162. sırada
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
Hava durumu
Hava durumu
Lefkoşa’da eylem
Lefkoşa’da eylem
8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
KKTC'de 33'ü yerel 41 vaka
KKTC'de 33'ü yerel 41 vaka
Girne Amerikan Üniversitesi ile iş birliği sağlayan Arizona Üniversitesi sıralamada yükselmeye devam ediyor !
Girne Amerikan Üniversitesi ile iş birliği sağlayan Arizona Üniversitesi sıralamada yükselmeye devam ediyor !
İnsan Hakları Derneği Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti
İnsan Hakları Derneği Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim