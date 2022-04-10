Eczacılar Birliği ile Albank iş birliği

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) ve ALBANK arasında iş birliği protokolü imzalandı. KTEB yazılı açıklamasında amacın, “ekonomik krizde hastalara ilaç tedarikinde nefes aldırmak” olduğu kaydedildi.
Uygulama ile ALBANK pos cihazlarının bulunduğu eczanelerde, hastaların kredi kartlarında bulunan puanlar, 8 Nisan’dan 30 Haziran’a kadar iki katından uygulanacak.
10 Nisan 2022 Pazar 12:30
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) ve ALBANK arasında iş birliği protokolü imzalandı. KTEB yazılı açıklamasında amacın, “ekonomik krizde hastalara ilaç tedarikinde nefes aldırmak” olduğu kaydedildi.
Son Güncelleme: 10.04.2022 14:31