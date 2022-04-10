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Eczacılar Birliği ile Albank iş birliği

KTEB: “AMAÇ EKONOMİK KRİZDE HASTALARA İLAÇ TEDARİĞİNDE NEFES ALDIRMAK”

10 Nisan 2022 Pazar 12:30
Eczacılar Birliği ile Albank iş birliği

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) ve ALBANK arasında iş birliği protokolü imzalandı. KTEB yazılı açıklamasında amacın, “ekonomik krizde hastalara ilaç tedarikinde nefes aldırmak” olduğu kaydedildi.
Uygulama ile ALBANK pos cihazlarının bulunduğu eczanelerde, hastaların kredi kartlarında bulunan puanlar, 8 Nisan’dan 30 Haziran’a kadar iki katından uygulanacak.

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamada göre, tarafların imkanları çerçevesinde topluma fayda sağlayacak bir adımın kısa süreliğine de olsa atıldığı belirtilerek, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, tüm kurum kuruluşlar ile iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtir, kapımızın tüm kuruluşlara açık olduğunu tekrardan hatırlatmak isteriz” denildi.
 

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Son Güncelleme: 10.04.2022 14:31
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