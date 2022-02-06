“Ece Apan güzel sanatlarla ilgili verdiği tavsiye ve olumlu düşünceleriyle öğrencilere ilham verdi”

Girne Amerikan Üniversitesi’nde Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesinde Öğretim üyesi olan Ece Apan mimarlık fakültesi hakkında öğrencilere şu bilgileri verdi:

“Fakültemizde mimarlık ve iç mimarlık bölümlerimiz var. Bu bölümler Türkçe ve İngilizce olarak ikiye ayrılıyor. İngilizce eğitim olarak Plastik Sanatlar ve Grafik Tasarım bölümlerimiz var. İç mimarlık bölümünü tavsiye ediyorum çünkü iş bulma imkanı olduğunu düşünüyorum.”

Ece Apan Altın Caretta Ödül Töreni ve aldığı ödül hakkındaki ifadelerini şu şekilde belirtti:

“Maalesef ülkemizde sanat ve spor branşlarını hobi olarak görüyorlar. Meslek olarak devam etmek isteyenler bu anlamda gerçekten zorlanıyorlar ancak gençlere tavsiyem kesinlikle sanata ve spora ilgilerini bırakmamalarını rica ediyorum. Sanatla olan her işin mutlaka layığını bulacağına inanıyorum. Aldığım ödülü de buna adıyorum.”

Ece Apan eğitim ve sanattan bahsederken online eğitimle ilgili de şöyle dedi:

“Özellikle online eğitim dönemi hakkında bazı aksaklıklarımız oldu. Her dönemin bizlere öğrettiği şeyler vardır örneğin fakültemizde derslerimiz teorik ve pratik eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Teorik eğitimler dediğimiz bunların anlatım ve sözlü kısımlarıdır. Bunları onlineda güzel halledebiliyoruz ancak pratik eğitim derslerimizi online şekilde vermeye çalışırken oldukça zorlandık. Bu yüzden eğitimin her zaman yüz yüzeyken daha etkili olduğuna inanıyorum.”

Apan, 2022 iç mekan trendleri hakkında şunlardan bahsetti:

“Atmosfere göre değişir. Ben tasarım trendi kısmına bazen inanmıyorum çünkü herkesin kendisini sevdiği ortamı yaratması sonucu daha rahat edeceğini düşünüyorum. 2022’de cozy design denilen, sıcak atmosfer yaratacak daha rahat olan tasarımlar ön plana çıkacak. Evlerde cozy design nasıl yaratılır birkaç ipucu vereyim. Beyaz duvarlar yerine ışığı daha yumuşatan bej ve fil dişi tonlarıyla veya evin içine mumlar, daha loş ışıklı aydınlatmalar eklemek ya da ayna detayı ekleyerek daha güzel ve sıcak mekanlar yaratılabilir.”

Ece Apan Kıbrıs’ta sanata yeteri kadar önem verilip verilmemesine ilişkin şöyle konuştu:

“Gözlemlerim üzerine şunu söyleyebilirim ki yurtdışındaki öğrencilere bu konuda destek veriliyor. Kıbrıs’a baktığımızda bu konuda eksikler var ve iş birliklerinin artmasını tavsiye edebilirim. Kıbrıs’ta belediyelerin düzenlediği festivaller takdire şayan aynı zamanda üniversitelerin yaptığı sanat etkinliklerini de çok güzel buluyorum.”

Son alarak Apan, sanata gönül veren öğrencilere şu tavsiyeleri verdi:

“Hiçbir zaman hayallerinin peşini bırakmayınız. Gerekiyorsa başka işlerle de uğraşınız ama ilginiz varsa kesinlikle sanat ya da sporla bağlarınızı koparmayınız.”