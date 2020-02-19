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Dubai'de KKTC ürünleri tanıtıldı

Dubai'de KKTC ürünleri tanıtıldı

19 Şubat 2020 Çarşamba 19:43
Dubai'de KKTC ürünleri tanıtıldı
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Ergün YAHAT

12 firma, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın organizasyonuyla, 14. kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda katıldı. Kuzey Kıbrıs standında, ziyaretçilere hellim, taze kaşar, delikli peynir, labne, dondurma, tahin, tahin helvası çeşitleri, Türk kahvesi, espresso, çekirdek kahve çeşitleri, donmuş unlu mamuller, dondurma, kurabiye, peksemet ve unlu mamullerin sergilenip tadım yaptırıldığı belirtilen açıklamada, Dubai’de Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan 1 milyon metrekarelik kapalı alandaki fuara bu yıl 200 ülkeden 5 bin firmanın katıldığı ifade edildi.

SÜTEK Yönetim Kurulu Üyesi, İş İnsanı Mehmet Bulanık’ta sosyal medya hesabı üzerinden, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na ve Tarım Bakanlığı’nda teşekkür etti.

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Mehmet Bulanık’ın paylaşımı şu şekilde:

“Büyük emekler harcanıp binbir zorlukla üretilen süt ürünlerimizi, yabancı pazarlara ulaştırmak için Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda yer aldık. 193 ülkeden 5000 firmanın yer aldığı bu dev organizasyonda ülkemizi Kuzey Kıbrıs standında 12 firma ile temsil ediyoruz. SÜTEK yönetimi olarak KTSO ve Tarım Bakanlığı’na katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

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