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Dr.Sadık Akyar: “Rumların füze sistemi alması boşa harcanan para”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Araştırmaları Direktörü Dr. Sadık Akyar, Rumların Fransa’dan füze sistemi almasını boşa harcanan para olarak nitelendirdi.

Dr.Sadık Akyar: “Rumların füze sistemi alması boşa harcanan para”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Araştırmaları Direktörü Dr. Sadık Akyar, Rumların Fransa’dan füze sistemi almasını boşa harcanan para olarak nitelendirdi.

13 Şubat 2020 Perşembe 14:43
Dr.Sadık Akyar: “Rumların füze sistemi alması boşa harcanan para”

İdlib’de yükselen gerilime de değinen Dr. Akyar, Türkiye bu süreçte Doğu Akdeniz’de yalnızlaşabilir mesajını verdi.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Araştırmaları Direktörü Dr. Sadık Akyar, Rumların Fransa’dan füze sistemi almasını boşa harcanan para olarak nitelendirdi. İdlib’de yükselen gerilime de değinen Dr. Akyar, Türkiye bu süreçte Doğu Akdeniz’de yalnızlaşabilir mesajını verdi.

“İtalya Türkiye İlişkilerinde Artış Var”

Sadık Akyar, “Rum tarafı AB ülkeleriyle askeri yönden irtibatını artırdı. Ama şöyle bir şey var. Bu tür gemiler limanları ziyaret edebilir. Mesela iki hafta önce de Berlin zirvelerinin olduğu esnada Türk Deniz Kuvvetleri, Akdeniz Kalkanı harekâtıyla bağlantılı olarak İtalyan gemilerinin Akdeniz’de özellikle Doğu Akdeniz’in kuzeyinde geçiş eğitimlerini yaptı. Çok büyük ihtimalle bu gemiler yine onlardan birisiydi ve Türk limanlarını ziyaret ettiler, şimdi de burayı ziyaret ediyorlar. Hatırlarsanız EASTMED projesini İtalyan Başbakanı imzalamaya gitmedi. İsrail ise “Biz bunu imzalıyoruz ama Türkiye’nin karşısına herhangi bir gemi gönderecek halimiz yok. Dolayısıyla yaşananlar, diplomasinin günümüzde çok taraflılığın uygulamalı göstergesidir. Bana göre son zamanlarda Türkiye, İtalyan ilişkilerinde artış var. Hatta Türkiye yine bir hava savunma sistemi alacak. Bu AB hava savunma sistemi de İtalyanlar tarafından yapılıyor. Onu almak üzere İtalyanlarla görüşüyorlar diye haberlerde çıktı. Dolayısıyla ben buna çok taraflılık diplomasisi diyorum” şeklinde konuştu.

“Rumlar Boşa Para Harcıyor”

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Dr.Akyar, “Bunu Rum tarafına uygulanan ambargoların kalkmasıyla değerlendirmek lazım. Rum tarafı füze sistemleri alabilir. Bunla ilgili yeni silahlar da alabilir. Fakat Rum tarafı ne kadar silah sistemi alırsa alsın, bu silahlar Türkiye’nin yanında mukayese bile edilemez. Burada Rum kamuoyunun niçin Rum devletinin gereksiz bir şekilde silah harcaması yapıyor diye sorması lazım. Bu olay sadece Rumların parasını boş yere harcamasına gider” dedi.

“İdlib Doğu Akdeniz’i Direkt Etkiler”

Dr.Akyar, “İdlib’deki olaylar Doğu Akdeniz’i direkt olarak etkiler. Bir defa aktörlere bakalım. Rusya, Amerika ve Türkiye. Doğu Akdeniz’de şu anda Türkiye ne yapmak istiyor? Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını istiyor. İdlib, Suriye krizinin omurgası, kilit yeri; onun kilidi de, Rusya’dır. Rusya eğer o kilidi açmak isterse Suriye krizi çözülür. Çözüldüğünde de Türkiye’nin D. Akdeniz’de eli güçlenir ve kolay ilerler” dedi.

“Türkiye Adı Konulmayan Savaştadır”

Akyar, “Türkiye şu anda Suriye’de yalnızlaşmıştır ve adı konulmasa da Suriye’de bir savaştadır. Doğu Akdeniz’de zaten Türkiye’nin yaşadığı en büyük sorunlardan biri de Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olduğu için tüm AB ülkeleriyle ABD, Mısır ve İsrail’le birlikte hareket ediyor olmasıydı. Arabistan, Bahreyn ve Libya da, Türkiye’nin karşısında. Türkiye burada yalnızlık çekiyor. İdlib’te ki bu yalnızlık biraz daha büyüdüğü takdirde Türkiye, D. Akdeniz’de daha da yalnız kalabilir. En azından Suriye ve Libya’daki pozisyonuyla ilgili Türkiye D. Akdeniz’ de İtalyanlarla ortak tatbikatlar yapıyordu. Yalnızlığını bir şekilde gidermişti. Ama gerek Moskova zirvesinde gerek Berlin zirveleriyle yalnızlığa doğru gitti. Sonuç olarak İdlib’in Doğu Akdeniz’e yansıması, Türkiye’nin yalnızlığını artıracaktır” ifadelerini kullandı.

 

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Anahtar Kelimeler:
Dr.Sadık AkyarRumların Füze Sistemi Alması
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