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Dr. Güllüelli: “Aşı sadece kişisel bir korunma için değil, toplumsal bir bağışıklık sağlanması içindir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli, 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla, aşıların önemine dikkat çeken açıklamada bulundu.

27 Nisan 2021 Salı 14:00
Dr. Güllüelli: “Aşı sadece kişisel bir korunma için değil, toplumsal bir bağışıklık sağlanması içindir”
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Dr. Güllüelli açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün Nisan ayının son haftasını çocukların aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunması için, toplumsal farkındalık oluşturmak amacı ile aşı haftası olarak ilan ettiği belirterek, özellikle çocuklar için aşıların büyük önem arz ettiğini ifade etti.  Çocukluk çağı aşılamalarının sekteye uğramadan devam etmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Güllüelli, Dünya Aşı Haftası’nın 2021 yılı teması olan, “Aşı Bizi Yaklaştırır” temasına atıfta bulunarak, aşı konusunda toplumun bilinçlenmesi ve tekrar yakınlaşabildiğimiz günler için; herkesin bu farkındalığı benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Emine Güllüelli aşılar hakkında yaptığı açıklamasında ise; Aşıların hastalıklara karşı bağışıklama (korunma) sağlamak amacıyla insanlara ya da hayvanlara da uygulanan, içerisinde zayıflatılmış mikropları ya da bu mikropların farklı ürünlerini içeren tıbbi ürünler olduğunu ifade etti. Bunların, vücuda verildiğinde hastalık oluşturmaksızın bağışıklık sistemini uyararak, vücutta o mikroba karşı özel savunma maddelerinin (antikorlar) üretilmesini sağladığını söyleyerek, vücudun o mikroorganizma ile karşılaşıldığında bu antikorların mikropları yok ederek hastalığı önlemiş olduğunu belirtti.

Dr. Güllüelli açıklamasının devamında ise şunlara değindi;

AŞILAMANIN AMACI NE?

”Aşılamanın üç amacının olduğu söylenebilir. Birincisi, çocukların hastalıklardan, bu hastalıkların neden olabileceği komplikasyonlardan ve sakatlıklardan; hatta ölümden korunması öncelikli amaçtır. İkincisi kitlesel uygulamalarla toplum sağlığının korunması, iş ve okul günü kaybının önlenmesi, hastalıkların ülkeye getirdiği tedavi ile ilgili doğrudan, ya da indirekt harcamaların azaltılmasıdır. Üçüncüsü tıpkı çiçek hastalığında olduğu gibi, insanlara yüzyıllardır büyük acılar çektirmiş olan bulaşıcı hastalıkların yeryüzünden tamamen silinmesidir.

Aşı uygulamalarından sonra toplumlarda birçok olumlu gelişme görülmüştür örnek verecek olursam; veba, çiçek, sıtma gibi hastalıklar, orta çağdan itibaren geniş kitlesel ölümlere, savaşların kaybedilmesine, toplumsal alışkanlıkların değişmesine ve ülkelerin nüfus yapılarının değişmesine yol açmışlardır. Aşı sayesinde Çiçek hastalığı 1977 yılında dünya yüzünden silinmiştir ve 1980’lerden itibaren aşısı yapılmamaktadır. Günümüzden örnek vermek gerekirse, Çocuk felci ciddi sakatlıklara yol açan çok trajik bir hastalık iken, artık ülkemizde görülmemektedir.”

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AŞI YAPTIRMALI MIYIZ?

Dr. Emine Güllüelli, aşılamaların temel amaçlarından birisinin de sadece kişisel bir korunma olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir bağışıklama sağlanması ve sonunda o hastalığın eradike edilmesi yani yeryüzünden silinmesi olduğunu belirterek; “Bunun için de toplumun büyük kesiminin, mümkünse tüm çocukların aşılanması şarttır. Aşılanmayan kişiler toplumdaki yaşlı, kanser hastaları ve birçok kronik hastalığı olan insanları riske atmaktadır.”

COVİD 19 AŞILARI GÜVENLİ Mİ?

”2020 sonbaharı, Covid-19 salgınının birçok ülkede ikinci dalgayı görmeye başlaması ve günlük vaka sayılarındaki rekor artışlarla başladı. Ancak Kasım ayında aşılarla ilgili peş peşe gelen umut vadeden gelişmelerin yaşanmasıyla insanlık, bu son pandemiyi yenmeye bir adım daha yaklaştı. Aşı geliştirmek zorlu bir süreç. Laboratuvarda başlayan, hayvanlarda ve insanlarda yapılan deneylerde devam eden süreçle birlikte aşının güvenli ve etkili olup olmadığı test ediliyor. Tarihte üretilen aşıların çoğunu geliştirmek yıllar sürdü. Ancak salgınının başlamasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden yüzlerce aşı adayı ortaya çıktı. Bu çalışmalar hiç olmadığı kadar hızlı ilerledi.”

ONAY SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

”Aşıların onay alabilmesi için insanlar üzerinde denemelerin gerçekleştirildiği fazlarda etkinliğinin kanıtlanmış olması gerekiyor. Üçüncü fazda iki gruba ayrılan deneklerin bir kısmına geliştirilen aşı, diğerine de etkisiz bir aşı enjekte ediliyor. Belli bir süre geçtikten sonra korona virüse yakalanan deneklerin ne kadarının aşı grubundan, ne kadarının plasebo grubundan olduğuna bakılıyor. Böylelikle aşının ne kadar etki gösterdiği anlaşılabiliyor. Ancak pandemi gibi olağanüstü durumlarda üçüncü fazın tamamen bitmesini beklemek yerine, alınan ara sonuçlarda belli oranlarda başarı doğrultusunda acil kullanım izni alınarak aşı kullanılmaya başlıyor.”

SOĞUK ZİNCİR NEDİR?

”Soğuk zincir, üretilen bir ürünün, son kullanıcıya kadar belli aralıkta bir sıcaklıkta tutularak nakledilmesini sağlayan süreçtir. Aşıların da üretiminden, uygulanacağı son noktaya kadar soğuk bir tedarik zincirinde taşınması gerekiyor. Belli dereceden yüksek sıcaklıklarda aşılar etkinliğini yitirebiliyor.”

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