DP'nin içi cadı kazanı!

Demokrat Parti’de sular bir türlü durulmuyor. Seçim dolayısıyla istifaların bir dönem azaldığı Demokrat Parti'de istifa furyası yeniden başladı. Bu sefer istifa eden Fikri Ataoğlu'na yakınlığıyla tanınan Lefkoşa İlçe Başkan Yardımcısı Doğukan Kıranoğlu oldu. Doğukan Kıranoğlu'nun istifasıyla yeniden başlayan süreçte seçimden önceki son hafta üst düzeyde istifaların hızlanacağı dillendiriliyor.Doğukan Kıranoğlu'nun zehir zemberek istifa mektubunun tam metni şu şekildedir :

Lefkoşa İlçe Başkanı Yardımcısı olarak aktif görev yaptığım, 2016 yılından bugüne kadar Demokrat Parti’de çeşitli önemli görevlerde bulunmuş bir kişi olarak bugün kendim için zor bir karar verdim.

Son dönemde parti içerisindeki hiyerarşik yapıya duyulmayan saygı sebebiyle DP her geçen gün kan kaybetmekte ve itibarı sarsılmaktadır.Hiyerarşik yapıdaki bu bozulma beni görevimi icra etme ve yetki alanlarıma ulaşma konusunda engel oluşturmaktadır.

Tüm bunların yanısıra son dönemlerde partimizdeki diğer yöneticileri ve/veya üyeleri hedef alan kişisel saldırılar partimizin çeşitli organlarında faydalı ve başarılı çalışmalar yapan kişileri safdışı bırakmış ve bu kişilerin yerlerini partimize daha dün katılan kişiler almıştır.

Yakın zamanda bende bu hedeflenen kişilerden biri olduğumu öğrendim ancak enazından bana değilse bile makamıma saygı göstereceklerini düşünerek,bir takım partilimin saldırısına uğrayacağımı düşünemedim.23 Ocak’ta seçim yapılacak ve bu günlerde birbirimize daha sıkı kenetlenmek yerine beni safdışı bırakmayı seçtiler.Herkesten ve herşeyden önce Parti Genel Başkanımın ve MYK üyelerinin bana sahip çıkmasını beklerdim.

Şahsıma ve makamıma yapılan saldırı ve iftiralar Demokrat Parti için kara bir lekedir.Benden sonra bu makama gelecek olan herhangi bir kimse de umarım iftiralarla kirletilmeye izin verilen bu koltuktan benim gibi alnının akıyla kalkmayı başarabilir.

Demokrat Parti’ye olan gönül bağım beni bu dilekçeyi yazarken her ne kadar zorlasa da benim kişiliğimle ve anlayışımla bağdaşmayan bir yerde olmaktansa,görevimden ayrılmak en doğru karar olacaktır.

Bu vesileyle birlikte çalıştığımız bunca yılın hatırına DP Genel Başkanı’na ve Genel Sekreteri’ne teşekkürü borç bilirim.

Demokrat Parti’deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden de istifa ettiğimi tüm kamuoyuna bildiririm ve teşekkürlerimi sunarım.