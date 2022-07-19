DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti

AKPINAR, “İLK ÖNCE EMNİYETİMİZİ ALALIM, SONRA ENERJİ SORUNUMUZU ÇÖZELİM”

Demokrat Parti Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Teknecik Elektrik santralinden salınan zehirli gaz sonucu ortaya çıkan çevre kirliliğine isyan ederek, bu sorunun çözümünde herkesi birlik olmaya davet etti.

Akpınar: “Toplumsal bir seferberlik başlatma zamanı gelmiştir”

Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi;

“Sanırım artık toplumsal bir seferberlik başlatma zamanı gelmiştir! Daha fazla geç kalmamalıyız.

Özel ve Kamu çalışanlarımız dahil tüm sektörler maaşlarımızın ve gelirlerimizin %1 ini eş zamanlı Teknecik Santral Filtresi için ayırmaya başlamalıyız. Daha fazla geç kalmadan bu yönde ileri adımları atmalı artık geleceğimize yön verecek inisiyatifi ortaya koymalıyız. Yapabileceğimize olan inancım tamdır. Kanser ve benzeri ağır seyreden hastalıklardan her gün ölüyoruz...!!

“Birilerinden bir şey beklemenin çok daha ötesinde acil atılması gereken kararlarda Birlik olmalıyız”

Böylesi güzel coğrafyamızda her gün zehirleniyoruz. Geçmişten gelen Hükümetlerimizin bugüne kadar yapabildikleri ve yapamadıkları ortada! Biz kendi inisiyatifimizle yapabiliriz. Allah aşkına birilerinden bir şey beklemenin çok daha ötesinde acil atılması gereken kararlarda Birlik olmalıyız.

“Bu konuyu köklü olarak çözelim”

Buradan Hükümetimize, Tüm Milletvekillerimize, Örgütlerimize, Kurumlarımıza, Başta Ticaret, Sanayi, Mimarlar Mühendisler Odalarımız olmak üzere tüm Sivil Toplum Örgütlerimize, Üniversitelerimize, Otellerimize, Küçüklü Büyüklü Tüm Sektörel Paydaşlara, Genel olarak Tüm Halkımıza çağrı yapıyorum. Gelin Birlikte oluşturacağımız kaynak akışı ile ilgili sorumlu olan Bakanlığımızla bu konuyu köklü olarak çözelim. İlk önce emniyetimizi alalım sonra Enerji sorunumuzu çözelim.”