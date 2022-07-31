DP Milletvekili Akpınar; “30 yılın birikimi ile geleceğe yürüyoruz”

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, 1992 yılında kurulan Demokrat Parti’nin 30’uncu yıl döneminde mesaj yayımladı.

Akpınar yayımladığı mesajında şunları söyledi;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi duruşuna, yeni bir boyut kazandıran; ilk adımları 1992 yılında 9’lar ruhu ile atılan ve 1993 yılında ise siyasi arenada büyük bir başarıyla boy gösteren Demokrat Partimiz bugün 30 yaşında.

Kurucu Cumhurbaşkanımız, Liderimiz ve Öderimiz Merhum Rauf Raif Denktaş’ın ilkeleri ve düşünceleri ile, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağımızın koruyucusu, yürütücüsü ve savunucusu olan Demokrat Parti’nin, 30 yıllık birikimi ile aydınlık bir geleceğe yürüyoruz.

Demokratikleşme olgusunu yaşatan; şeffaf ve dürüst bir siyasetin ne demek olduğunu Kıbrıs Türküne anlatan Demokrat Partimiz, yenilikçi duruşu ve geleceğe ışık tutan vizyonu ile “Tek Gailemiz Kıbrıs Türkü; Tek Gailemiz Kıbrıs Türkü’nün geleceği” demeye devam edecek.

Kurulduğu ilk günden gönül bağımım bulunduğu, 2022 seçim süreci ile birlikte bir parçası olmaktan gurur duyduğum ve aktif siyasete ilk adımı attığım Demokrat Parti; Demokratikleşme, Ekonomik, Kıbrıs sorununa adil, 2 Devletli bir çözüm ve Yeni Dünya vizyonu çerçevesinde, Anavatanımız; Türkiyemiz ile yürümeye devam edecektir.

Demokrat Partimizin 30’uncu yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Gailemiz, Kıbrıs Türkü; Gailemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti…