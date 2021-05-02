DP Merkez Kadın Örgütü’nden “Dayanışma Güçlendirir” etkinliği

Bugüne kadar 850 haneye ulaşan DP Merkez Kadın Örgütü, birliğin, beraberliğin, yardımseverliğin ve hoşgörünün ayı olan Ramazan Ayı boyunca dağıtımın diğer ilçelerde de devam edeceğini, her daim halkın yanında olmak için çalıştıklarını, kadınlar olarak ellerinden gelenin fazlasını yapmak istediklerini açıkladı.

