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DP Merkez Kadın Örgütü’nden “Dayanışma Güçlendirir” etkinliği

Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütü, Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Dayanışma güçlendirir” etkinliği Lefkoşa ve Gazimağusa ilçelerinde yapıldı.

02 Mayıs 2021 Pazar 12:30
DP Merkez Kadın Örgütü’nden “Dayanışma Güçlendirir” etkinliği
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Bugüne kadar 850 haneye ulaşan DP Merkez Kadın Örgütü, birliğin, beraberliğin, yardımseverliğin ve hoşgörünün ayı olan Ramazan Ayı boyunca dağıtımın diğer ilçelerde de devam edeceğini, her daim halkın yanında olmak için çalıştıklarını, kadınlar olarak ellerinden gelenin fazlasını yapmak istediklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 02.05.2021 12:36
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