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DP heyeti Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gençlerin kira öder gibi ev sahibi olmasını istediklerini, bu yönde bir çalışmaları olduğunu söyledi.

15 Ocak 2022 Cumartesi 11:00
DP heyeti Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, bazı milletvekili adayları ile birlikte Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.

Ataoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada inşaat müteahhitlerinin ülke için önemine vurgu yaparak, ülkenin önde gelen sektörleri arasında yer aldığını söyledi.

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“Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile geçtiğimiz süre içinde birçok çalışmamız oldu” diyen Ataoğlu, 2016 yılında başlatılan imar planı ve emirnamelerin ülkemizin gelişmesine büyük katkıları olduğunu, bu çalışmalarda katkısı olan herkese teşekkürlerini sundu.

Gençlerin kendi köylerinden göç etmemesi için kira öder gibi ev sahibi olmasını istediklerini ifade eden Ataoğlu, İnşaat Müteahhitleri Birliği ile böyle bir çalışmalarının olduğunu, maliyetin yüzde 40 altında bu fırsatı gençlere sağlayacaklarını belirtti.

Maliyetlerin aşırı yükseldiği bu dönemde arazinin devlet tarafından verilerek, İnşaat Müteahhitleri’nin de düşük kâr marjı ile projenin hayata geçirileceğini anlatan Ataoğlu, ülke gençleri için bunun büyük önem arz ettiğini vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 15.01.2022 11:25
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