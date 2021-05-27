banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapalı turizm merhem olmadı
Kapalı turizm merhem olmadı
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
Akıncı için tehdit ortadan kalktı mı?
Akıncı için tehdit ortadan kalktı...
Bir numara olmanın yolu
Bir numara olmanın yolu
banner376

DP Genel Sekreteri Özcafer, KKTC İstatistik Kurumu heyetini kabul etti

Demokrat Parti  (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, KKTC İstatistik Kurumu heyetini kabul etti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:30
DP Genel Sekreteri Özcafer, KKTC İstatistik Kurumu heyetini kabul etti
banner337

DP’den verilen bilgiye göre, KKTC İstatistik Kurumu’nun kuruluş yıldönümü vesilesi ile gerçekleştirilen ziyarette, İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’e Kurum hakkında bilgi verdi.
İstatistik Kurumu’nun 2 yıllık bir geçmişi olduğu ve kuruma atanan ilk Başkan olarak, kurulma aşamasında çok zorlu bir süreç geçirdiklerini aktaran Öksüzoğlu, kısa sürede kurumun, kurumsal yapısı, insan kaynakları ve fiziki alt yapısının oluşturulduğunu aktardı. 
Kurumun faaliyetleri hakkında DP Genel Sekreteri Özcafer'e bilgiler de veren Öksüzoğlu, “hane halkı bütçe anketi” yaptıklarını ve halkın pandemi sonrası tüketim alışkanlıklarındaki değişimi görmek için alan çalışmasını yürüttüklerini belirtti. Öksüzoğlu ayrıca, Resmi İstatistik Programı’nı da hazırladıklarını, Konsey toplantısının da pazartesi yapılacağını söyledi.
Ülke adına istatistik olarak ilk kez planlı döneme geçildiğini aktaran Öksüzoğlu, “tüm bu iş ve işlemleri yaparken finansal kaynağı da, Kıbrıs Türk tarafına ayrılan kaynaktan proje kapsamında yaratıldı” dedi.


banner341
ÖZCAFER
Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer de konuşmasında, İstatistik Kurumu’nun önemine değinerek, ülkede bir çok konuda planlama ile alakalı çalışmalar yapılırken, Kurumun sağladığı verilerin her zaman büyük bir yol gösterici olduğunu kaydetti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcafer, Kurum çalışanlarına, çalışmalarında başarılar diledi.    

 

banner360
Son Güncelleme: 27.05.2021 14:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Ayhan Dağ yaz aylarında dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti
UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Ayhan Dağ yaz aylarında dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti
Zeytin Karikatürleri Yarışması web sayfası güncellendi
Zeytin Karikatürleri Yarışması web sayfası güncellendi
Kısa Öykü Yarışması başvuruları Pazartesi sona erecek
Kısa Öykü Yarışması başvuruları Pazartesi sona erecek
Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz kavşağında trafik yarın tek şeritten verilecek
Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz kavşağında trafik yarın tek şeritten verilecek
Kamusen, tüp gaza yapılan zammın geri alınmasını istedi
Kamusen, tüp gaza yapılan zammın geri alınmasını istedi
Erhürman Meclis'te Kutlu Adalı cinayeti hakkında konuştu
Erhürman Meclis'te Kutlu Adalı cinayeti hakkında konuştu
GAÜ’nün KKTC’ye özel sınavsız %90 burs fırsatı için başvurular başladı
GAÜ’nün KKTC’ye özel sınavsız %90 burs fırsatı için başvurular başladı
Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi işbirliğiyle Boğaz Piknik Alanı’nı temizledi
Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi işbirliğiyle Boğaz Piknik Alanı’nı temizledi
CTP Heyeti, TBMM KKTC Dostluk Grubu’nu kabul etti
CTP Heyeti, TBMM KKTC Dostluk Grubu’nu kabul etti
Dünyaca Ünlü Müzisyen Kölsch, St. Hilarion Kalesi’nde seyircisiz konser verecek
Dünyaca Ünlü Müzisyen Kölsch, St. Hilarion Kalesi’nde seyircisiz konser verecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim