DP Başkanı Ataoğlu Cenevre’de yapılacak toplantı nedeniyle Türk heyetine destek belirtti

“ÇÖZÜMÜN ANCAK EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MODELİ İLE OLABİLECEĞİ İNANCINDAYIZ”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iki egemen eşit devlet temelinde bir çözümü desteklediklerini ifade etti.

Fikri Ataoğlu, yarın Cenevre’de Kıbrıs konusunda başlayacak olan toplantıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 53 yıllık görüşme ve müzakere süreçlerinin çözümsüz kalmasının en temel nedeninin, Rum tarafının Kıbrıs Türk’ünü eşit ortak olarak kabul etmemesi olduğunu, görüşme sürecinin sürüncemede bırakılmasının, Rumları rahatsız edecek bir durum olmadığını ancak Kıbrıslı Türklerin konunun sürüncemede bırakılmasından zarar gördüğünü kaydetti.

Ataoğlu, “Demokrat Parti olarak, Kıbrıs’ta bir çözümün ancak egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeli ile olabileceği inancındayız” dedi.

Ataoğlu, toplantıya katılmak için İsviçre’ye giden Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetinin destekçisi olduklarını ifade etti.

Ataoğlu, yarım asırdan fazla geçmişi olan müzakere süreçlerinde, uluslararası arenada Kıbrıs Türklerinin çözüm karşısında engel olduğu algısının, Annan Planı ve ardından Crans Montana görüşmelerinin Rum tarafınca bertaraf edilmesiyle yıkıldığını; bu süreçlerin çözümün karşısında Rumların olduğunun en bariz göstergesi olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, DP’nin de Cenevre’de Dış İşleri eski Bakanı Atay Ahmet Raşit tarafından temsil edileceğini belirtti