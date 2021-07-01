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Dostluk Grupları arasında TBMM’de toplantı yapıldı

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KKTC Dostluk grubu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 14:30
Dostluk Grupları arasında TBMM’de toplantı yapıldı
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Meclisten verilen bilgiye göre, TBMM Yeni Hizmet Binasında yer alan toplantıda ilk sözü alan TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, KKTC heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’ye yaptıkları ziyarette güzel anılar ile geri döndüklerini kaydetti.

Erdem, KKTC ziyaretlerinde Erenköy’de yaptıkları incelemede bölgenin ağaçlandırılması adına girişim başlattıklarını ve Türkiye’ye döndüklerinde Orman Genel Müdürlüğü ile kurdukları istişare çerçevesinde olumlu adımlar attıklarını dile getirdi.

Öte yandan Azerbaycan ile yaptıkları temaslar kapsamında da Azerbaycan-KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesi yönünde de adımlar attıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptıkları temasları hakkında bilgiler verdiklerini ifade etti.

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ALTUĞRA

Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı UBP İzlem Gürçağ Altuğra da konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner’in selamlarını getirdiğini kaydederek TBMM grubunun yaptığı çalışmalara teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının tanınma hareketinin uluslararası camiada hissettirilmesin KKTC’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey olduğuna vurgu yapan Altuğra, adada barışın sağlanabilmesi için KKTC’nin egemen eşit devlet olarak tanınması gerektiğini tüm dünyaya duyurduklarını kaydetti.

Ülkede turizm başta olmak üzere birçok sektörde arzulanan seviyeye gelinememesinin ana nedeninin KKTC’ye uygulanan ambargolar olduğunu vurgulayan Altuğra, KKTC’nin kültürel mirası ve doğal güzelliklerinin yeteri kadar bilinmesi, Anadolu’dan gelen suyla üretimin canlanması ve yeni yatırımlarla güçlenmesi ile çok daha iyi bir ekonomiye sahip olabileceğine inanç belirtti.

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Son Güncelleme: 01.07.2021 14:37
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