Doğu Türkistan sürgün hükümeti yetkilileri başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

Başkan İsmail Arter kabulde yaptığı konuşmasında, Oğuz Boyları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin koordinasyonu ile Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti yetkililerinin ülkemizi ziyaretinin halklar arasındaki bağları güçlendirmek adına önemli olduğunu, basından takip ettikleri kadarıyla Doğu Türkistan’daki insanımızın sıkıntıları olduğunu, barış için çalışan örgütler dahil bu sıkıntıya el uzatılmadığını, sadece çaba gösterenin Türkiye olduğunu ifade etti. En kısa zamanda Doğu Türkistan halkının acı çekmeden hayatlarını yaşayabilecekleri özgürlüğe kavuşmalarını temenni eden Başkan İsmail Arter, Türkiye Cumhuriyeti’nin çalışmalarının bir an önce sonuç vermesini umduğunu, bu konunda tarihsel olarak da neler yaşandığının ülkemizde bilinmesi için belediye olarak altyapı desteği vereceğini, konferansların faydalı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkan Vekili Hızırbek Gayretullah, Türkün dünyaya ilk geldiği doğu Türkistan Türklüğünü temsil ettiklerini, Kıbrıs Türklerinin de en güneydeki kalede olduğunu, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuştuğunu söyledi. Doğu Türkistan’da büyük bir insanlık trajedisi, asimilasyon, insan hakları ihlalleri ve insanlık dışı muamelenin devam ettiğini, 30 milyon Türk ve Müslümanın 1 veya 2 milyonunun toplama kamplarında olduğu bilgisini verdi. Doğu Türkistan’ın Çin için ekonomik ve özgür dünyaya açılan tek kapısı olduğunu, 1,5 milyar Çin nüfusunun orta asyaya kayması halinde soluğu Londra’da alacağını, bu nüfusun baskısı altına Türklülerini savunmaya devam ettiklerini söyledi. Kendisinin 1953’te göçmen olarak Türkiye’ye geldiğini, soykırım ve asimilasyonu Türkiye’ye, İslam alemine ve insanlığa anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Yegane güvencelerinin Türkiye Cumhuriyeti ve buradaki Türk kardeşleri olduğunu ifade eden Cengiz, “ topunuzu tüfeğinizi alıp gelin savaşın demiyoruz. Bize kardeşlik dindaşlıkla insani ve medeni usullerle yardımcı olursanız, bizim davamızın başarıya ulaşmasının en büyük kaynağı budur. Biz davamızı uluslararası medeni ve siyasi masalarda konuşarak halletmek durumundayız.” dedi. Topraklarının Türk Cumhuriyetleri içinde 1 milyon 850 kilometre karelik yüz ölçümü ile 2. büyük toprağa sahip olduğunu, petrol, doğalğaz gibi yeraltı zenginliklerine sahip olduklarını söyledi.

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti’nin Başbakanı İsmail Cengiz ise, Doğu Türkistan halkının 49 yıldır yaşadığı sıkıntıları Kıbrıs Türkünün de yaşadığını bu yüzden kendilerini en iyi anlayan halkın Kıbrıs Türkleri olduğunu ifade ederek, vermek istediği en önemli mesajlardan birinin güvenlik konseyi olan Çin’in KKTC’nin tezlerini savunmadığını, Rum tezleri lehine kararlar verdiğini ifade ederek bunu kınadığını söyledi. KKTC Temsilciliğinin Pekin’de açılmasını arzuladıklarını, Güney Kıbrıs’taki Çin büyükelçisinin Kuzeye geçmediğini ve resmi temasta bulunmadığını, bunu da kınadığını ifade etti. Çin Büyükelçiliği ile KKTC’nin diplomasi açısından iletişime geçerek, bu yolla Doğu Türkistan’daki soydaşların dertlerini ve davasının masaya getirilmesini arzu ettiğini dile getirdi.

Parlamento Başkanı Mahmut Kaşgarlı ise, ikinci dünya savaşında Hitler Almanya’sının Yahudilere yaptığı soykırımın aynısının toplama kamplarında Çin tarafından yapıldığını, Doğu Türkistanlıların öldürüldüğünü ve eziyet edildiğini söyledi. Kaşgarlı, dünyanın 70 ülkesinde Doğu Türkistanlılar’ın olduğunu, çünkü sürgün edildiklerini, ülkenin sesini duyurmak için çalıştıklarını, tarihten gelen kökleri aynı olan ülkelerle görüştüklerini söyledi. (MHA)