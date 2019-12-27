banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
289.722
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8138
EURO
6.6449
İçki hırsızlığı
İÇKİ HIRSIZLIĞI
Dükkan açma ve hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döne Şah hayatını kaybetti
DÖNE ŞAH HAYATINI KAYBETTİ
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

Doğu Türkistan sürgün hükümeti yetkilileri başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

Doğu Türkistan’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin baskısı altında yaşayan ve 2 milyona yakın insanı toplama kamplarında tutulan halkın temsilcileri olan Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti’nin Başbakanı İsmail Cengiz, Cumhurbaşkan Vekili Hızırbek Gayretullah ve Parlamento Başkanı Mahmut Kaşgarlı Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti. Sürgün Hükümeti yetkilileri Oğuz Boyları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin davetlisi olarak ülkemize geldi.

Doğu Türkistan sürgün hükümeti yetkilileri başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

Doğu Türkistan’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin baskısı altında yaşayan ve 2 milyona yakın insanı toplama kamplarında tutulan halkın temsilcileri olan Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti’nin Başbakanı İsmail Cengiz, Cumhurbaşkan Vekili Hızırbek Gayretullah ve Parlamento Başkanı Mahmut Kaşgarlı Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti. Sürgün Hükümeti yetkilileri Oğuz Boyları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin davetlisi olarak ülkemize geldi.

27 Aralık 2019 Cuma 16:34
Doğu Türkistan sürgün hükümeti yetkilileri başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

Başkan İsmail Arter kabulde yaptığı konuşmasında, Oğuz Boyları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin koordinasyonu ile Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti yetkililerinin ülkemizi ziyaretinin halklar arasındaki bağları güçlendirmek adına önemli olduğunu, basından takip ettikleri kadarıyla Doğu Türkistan’daki insanımızın sıkıntıları olduğunu, barış için çalışan örgütler dahil bu sıkıntıya el uzatılmadığını, sadece çaba gösterenin Türkiye olduğunu ifade etti. En kısa zamanda Doğu Türkistan halkının acı çekmeden hayatlarını yaşayabilecekleri özgürlüğe kavuşmalarını temenni eden Başkan İsmail Arter, Türkiye Cumhuriyeti’nin çalışmalarının bir an önce sonuç vermesini umduğunu, bu konunda tarihsel olarak da neler yaşandığının ülkemizde bilinmesi için belediye olarak altyapı desteği vereceğini, konferansların faydalı olacağını söyledi.

banner317
Cumhurbaşkan Vekili Hızırbek Gayretullah, Türkün dünyaya ilk geldiği doğu Türkistan Türklüğünü temsil ettiklerini, Kıbrıs Türklerinin de en güneydeki kalede olduğunu, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuştuğunu söyledi. Doğu Türkistan’da büyük bir insanlık trajedisi, asimilasyon, insan hakları ihlalleri ve insanlık dışı muamelenin devam ettiğini, 30 milyon Türk ve Müslümanın 1 veya 2 milyonunun toplama kamplarında olduğu bilgisini verdi. Doğu Türkistan’ın Çin için ekonomik ve özgür dünyaya açılan tek kapısı olduğunu, 1,5 milyar Çin nüfusunun orta asyaya kayması halinde soluğu Londra’da alacağını, bu nüfusun baskısı altına Türklülerini savunmaya devam ettiklerini söyledi. Kendisinin 1953’te göçmen olarak Türkiye’ye geldiğini, soykırım ve asimilasyonu Türkiye’ye, İslam alemine ve insanlığa anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Yegane güvencelerinin Türkiye Cumhuriyeti ve buradaki Türk kardeşleri olduğunu ifade eden Cengiz, “ topunuzu tüfeğinizi alıp gelin savaşın demiyoruz. Bize kardeşlik dindaşlıkla insani ve medeni usullerle yardımcı olursanız, bizim davamızın başarıya ulaşmasının en büyük kaynağı budur. Biz davamızı uluslararası medeni ve siyasi masalarda konuşarak halletmek durumundayız.” dedi. Topraklarının Türk Cumhuriyetleri içinde 1 milyon 850 kilometre karelik yüz ölçümü ile 2. büyük toprağa sahip olduğunu, petrol, doğalğaz gibi yeraltı zenginliklerine sahip olduklarını söyledi.

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti’nin Başbakanı İsmail Cengiz ise, Doğu Türkistan halkının 49 yıldır yaşadığı sıkıntıları Kıbrıs Türkünün de yaşadığını bu yüzden kendilerini en iyi anlayan halkın Kıbrıs Türkleri olduğunu ifade ederek, vermek istediği en önemli mesajlardan birinin güvenlik konseyi olan Çin’in KKTC’nin tezlerini savunmadığını, Rum tezleri lehine kararlar verdiğini ifade ederek bunu kınadığını söyledi. KKTC Temsilciliğinin Pekin’de açılmasını arzuladıklarını, Güney Kıbrıs’taki Çin büyükelçisinin Kuzeye geçmediğini ve resmi temasta bulunmadığını, bunu da kınadığını ifade etti. Çin Büyükelçiliği ile KKTC’nin diplomasi açısından iletişime geçerek, bu yolla Doğu Türkistan’daki soydaşların dertlerini ve davasının masaya getirilmesini arzu ettiğini dile getirdi.

Parlamento Başkanı Mahmut Kaşgarlı ise, ikinci dünya savaşında Hitler Almanya’sının Yahudilere yaptığı soykırımın aynısının toplama kamplarında Çin tarafından yapıldığını, Doğu Türkistanlıların öldürüldüğünü ve eziyet edildiğini söyledi. Kaşgarlı, dünyanın 70 ülkesinde Doğu Türkistanlılar’ın olduğunu, çünkü sürgün edildiklerini, ülkenin sesini duyurmak için çalıştıklarını, tarihten gelen kökleri aynı olan ülkelerle görüştüklerini söyledi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Doğu Türkistan Sürgün HükümetiİSMAİL ARTER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hür İş: “idm Fonunda Biriken Paranın Büyük Bir Kısmına El Konulmak İstenmesinden Rahatsızlık Duyuyoruz”
Hür İş: “idm Fonunda Biriken Paranın Büyük Bir Kısmına El Konulmak İstenmesinden Rahatsızlık Duyuyoruz”
Planlı Gelişim İnsiyatifi Ve Mağusa Kent Ve Ekoloji Platformu İmar Planı Hakkında Açıklama Yaptı
Planlı Gelişim İnsiyatifi Ve Mağusa Kent Ve Ekoloji Platformu İmar Planı Hakkında Açıklama Yaptı
Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı
Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı
Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği süt zammını eleştirdi
Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği süt zammını eleştirdi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin İlk Asgari Ücretini Belirlemek Üzere İlk Toplantısını Yaptı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin İlk Asgari Ücretini Belirlemek Üzere İlk Toplantısını Yaptı
Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı
Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Asfalt Yama Ve Drenaj Sisteminin Temizlenmesi Projesi İçin İmzalar Atıldı
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Asfalt Yama Ve Drenaj Sisteminin Temizlenmesi Projesi İçin İmzalar Atıldı
Tüketiciler Derneği 2. El Araç İthalatının Yasal Denetim Altında Alınmasını İstedi
Tüketiciler Derneği 2. El Araç İthalatının Yasal Denetim Altında Alınmasını İstedi
DAÜ’de akademik personel ile toplu iş sözleşmesi imzalandı
DAÜ’de akademik personel ile toplu iş sözleşmesi imzalandı
Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor
Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim