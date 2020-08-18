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Doğu Akdeniz Doğa Koleji, hijyen ve sağlık konusunda aldığı sıkı tedbirlerle yeni döneme hazır

18 Ağustos 2020 Salı 15:37
Doğu Akdeniz Doğa Koleji, hijyen ve sağlık konusunda aldığı sıkı tedbirlerle yeni döneme hazır
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Doğu Akdeniz Doğa Koleji Direktörü Orhan Süslü; yeni eğitim, öğretim döneminde, pandemi süreciyle ilgili her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarının altını çizerek, döneme çok güzel bir enerjiyle başladıklarını, ifade etti ve: "kalite asla tesadüf değildir" notuyla, yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını, diledi.

"İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ" YÖNETİMİNCE ALINAN İLAVE TEDBİRLER

Doğa Koleji Yönetimi, pandemi konusunda; TC Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi ilgili kurulların tüm kurallarına uymakla birlikte, yönetimce aldıkları ilave tedbir ve kararları da web sitesinden paylaştı.

"İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji" yönetimince hazırlanan "Pandemi Dönemi, Okula Dönüş Hazırlıkları" kitapçığındaki "pandemi sürecinde eğitim ve alınan tedbirler" kapsamındaki bilgilerse şöyle; TC Sağlık Bakanlığınca hazırlanan afişlerle sosyal mesafe çıkartmalarının kampüste; lobi, merdiven araları, katlar, yemekhane, WC ve ortak kullanım alanlarına asılması, tüm bu kullanım alanlarının giriş/ çıkışlarına sensörlü el antiseptikleri yerleştirilmesi; mendil, maske gibi atıklar için temas gerektirmeyen, kapaklı ve

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pedallı atık kutuları konulması. Okul girişinde dezenfektanlı ayak paspası bulundurulması...

OKUL SALGIN TAKİP KURULU

Eğitim döneminde pandemi süreciyle ilgli önlemler almak; çalışan, öğrenci ve velileri bu konularda bilgilendirmek; ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişen öğrenci ve çalışanların sağlık durumlarının "günlük" takibini yapmak, okulda alınan önlemleri denetlemek, COVID-19 şüphesi oluştuğunda okul

sağlık birimi ve İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçmek için kampüste “Okul Salgın Takip Kurulu” oluşturulması, Okulların açılacağı 17 Ağustos 2020 gününe kadar velilerin imzalayıp okul yönetimine ileteceği "TC Mllî Eğtm Bakanlığı" tarafından istenen “Veli Bilgilendirme Formu ve Taahhütnamesi”nin “e-Doğa” üzerinden paylaşılmış olması,

Ailede; ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtleri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda, okul yönetimine bilgi verilmesi ve okulda bulunan diğer öğrenci ve çalışanların sağlık durumlarını riske atmamak için belirti taşıyan öğrencilerin okula gönderilmemesi, bunların yanı sıra; servisler, yemekhane, kantinlerle ilgili gereken tüm önlemlerin alınması gibi bilgiler de kitapçıkta yer alıyor. (MHA)

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