Doç.Dr.Acar: “İlk yardım hayat kurtarır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğr.Gör.Doç.Dr.Hasan Zafer Acar, ilk yardımın hayat kurtarmak olduğunu, çoğu kişinin zannettiği gibi pansuman gibi ufak tefek tedavilerin ilk yardım olmadığını ve ilk yardım uygulamalarında çoğu müdahalelerin sıradan vatandaşlar tarafından da yapılabileceğini sadece bu konuda bilinçli olunması gerektiğini belirtti.

Acar ilk yardımın temel ilkeleri hakkında yaptığı açıklamada; “İlk yardımda en önemli ilke güvenliktir.Bir kaza esnasında panikleyip kendimizi dışarı atmak yerine öncelikle aracımız ile kaza yapmışsak güvenli bir yere aracımızı çekip dörtlüleri yakarak diğer araçlarında kaza yapmasını önlememiz gerekir. Yangın esnasında kesinlikle ama kesinlikle bu konuda bilgimiz yoksa uzman değilsek kahramanlık yapmamıza gerek yok” dedi.

İlk yardımda ikinci önemli ilkenin yaralıyı taşıma ve pozisyon verme olduğunu belirten Acar; “Aracımızı güvenli bir yere çektikten sonra kazazedeyi sert bir zemine sırt üstü yatırmamız gerekir.Üçüncü ilke ise ilk yardım uygulamaları hızlı ve sakin biçimde yapılmalıdır”

“İlk yardımda kritik süre üç dakikadır”

Acar; “İlk yardım gerektiren kalp durması, solunum durması, hava yolu tıkanıkları gibi hayati durumlarda müdahale edilmezse beyin ölümünün gerçekleşmesi üç dakika içinde gerçekleşir.Hava yolu açma, yapay solunum, kalp mesajı ve kanama kontrolü kazadan sonra üç dakika içinde yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bütün vatandaşların bilmesi gereken ilk yardım uygulamalarının, bütün dünyada geçerli olan ilk kuralının uygulama sırası olduğunu belirten Doç.Dr.Hasan Acar açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Hava yolu tıkanıklarının kontrol edilmesinden sonra solunum ve kanama kontrolünün hemen ardından dolaşım yani kalp durması var mı diye kontrol edilmesi gereklidir. Eğer ki kazazedenin boğazına yabancı bir cisim kaçmış veya başka nedenlerle solunum zorluğu çektiği anlaşılırsa hasta yatırılıp ağzı açılmalıdır ve iki parmakla kontrol edilmelidir. Kalp durması var ise kalp solunum masajına başlanmalıdır. Kalp solunum masajında avcumuzun altını tam göğüsün arasına koyuyoruz. Çünkü bilindiği gibi kalp solda değil göğüs kemiğinin altında orta kısımdadır. Elleri göğsün altına kitleyerek dakikada seksen kere olacak şekilde sert ve ritmik bir şekilde bastırılmalıdır. Kalp masajında asla yumuşak davranılmamalıdır. Onbeş kere kalp masajı bir kere yapay solunum yapılmalıdır. Yapay solunumda iki parmağımız ile burnu kapatıp, hastanın ağzını açarak kendi nefesimizi doldurup hastanın ciğerlerini açmasına yardımcı olabiliriz. Bu işlemide iki kere yaptıktan sonra onbeş kere kalp masajına devam etmeliyiz ve kalbi kontrol etmeliyiz hemen ardından 112 Acil sağlık personelini aramalıyız” dedi.