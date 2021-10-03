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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak Rum tarafının bu tek yanlı faaliyetlerine tepki gösterdi..

03 Ekim 2021 Pazar 13:00
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemi ile 3 Ekim tarihinde Doğu Akdeniz’de hidrokarbon araştırması başlatacağını duyurması ve Kasım ayında Adanın Güneyinde sondaj çalışması yapmayı planladığını açıklamasına tepki göstererek, Rum tarafının bu tek yanlı faaliyetlerinin Kıbrıs Türk halkının haklarının da ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:
“Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandıran agresif tavırlarına rağmen Kıbrıs Türk tarafı, ilk günden itibaren, uzlaşı ve iş birliği önerileri yapmıştır. Kıbrıs Türk tarafının hidro-karbon kaynaklarına ilişkin 13 Temmuz 2019 tarihli kapsamlı iş birliği önerisi hâlâ masadadır. Diyalog ve işbirliği için hiçbir zaman geç değildir.

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Ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de çıkarı bulunan ilgili tüm tarafların katılımı ile kapsamlı bir konferans toplanması önerisi, çıkış yolunu işaret eden son derece önemli bir girişimdir.  

Rum tarafının bu konudaki yaklaşımı ise her zaman yapıcı önerilerimize kulak tıkamak ve kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürmek olmuştur. Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı faaliyetleri, Kıbrıs Türk halkının hakları yanında, Türkiye’nin kıta sahanlığını da ihlal etmektedir.

Kıbrıs Türk tarafı olarak işbirliği çağrımızı bu vesileyle bir kez daha hatırlatırız. Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerle haklarımızı ihlal etmeye sürdürmesi halinde ise, Anavatan Türkiye ile birlikte kararlılıkla eşdeğer ve eş zamanlı adımlar atmaya devam edeceğiz.”
 

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Son Güncelleme: 03.10.2021 13:24
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