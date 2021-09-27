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Dışişleri Bakanlığı, Hrisostomos'un açıklamalarını değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamalarını değerlendirdi..

27 Eylül 2021 Pazartesi 10:00
Dışişleri Bakanlığı, Hrisostomos'un açıklamalarını değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamalarını değerlendirerek, ırkçı, küstahça ve çağdışı olarak tanımladığı açıklamaların, Kıbrıs Rum elitlerinin Kıbrıs Türk halkını “azınlık” olarak görmeye devam ettiğini açıkça gösterdiğini vurguladı.

Başpiskopos Hrisostomos'un Kıbrıs konusunda geriye dönüşü olmayan bir yola girildiğini halen idrak etmediği belirtilen açıklamada, Kıbrıs meselesinde kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmasının temel koşulunun gerçeklerin kabulünden geçtiğine işaret edildi.

Açıklamada “İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde iki halkın kendi ayrı devletleri içerisinde yaşamalarının en iyi ve gerçekçi yol olduğunu bu vesileyle hatırlatmak isteriz” denildi.

“ŞAŞIRTICI DEĞİL…”

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada “Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un Kathimerini gazetesine yaptığı Kıbrıs Türkleri ile ilgili ırkçı ve küstahça açıklaması şaşırtıcı değildir” ifadeleri kullanıldı ve şöyle devam edildi:

“Adadaki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiç bir şekilde değişmediğini ve değişmeyeceğini gösteren Başpiskoposun çağdışı açıklamaları, Kıbrıs Rum elitlerinin Kıbrıs Türk Halkını ‘azınlık’ olarak görmeye devam ettiğini açıkça göstermektedir”

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“Kıbrıslı Türkler Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamaz” sözlerinin 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'nin yıkılması ile adada halen karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamamasının nedenlerini izah ettiği kaydedilen açıklamada, “Başpiskoposun, Kıbrıs Rum halkının beynini yıkamaya çalışması ve ırkçılık aşılaması Kıbrıs Türk halkına karşı önyargı ve düşmanlığın boyutunu da anlatmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk halkına “azınlık haklarını” uygun gören Rum Başpiskopos’un, bir din adamı olarak, ülkenin nüfusuna ilişkin kendi siyasi amacı uğruna yanıltıcı bilgi vermekten ve insanları “iyi ve kötü” olarak ayırmaktan kaçınmadığı belirtilen açıklamada “Kıbrıs Adası’nı Helenizmin bir parçası olarak gören Hrisostomos’un, adadaki mevcut gerçeklerden kopuk yaşadığı yaptığı açıklamadan görülmektedir” denildi.

“KIBRIS KONUSUNDA GERİYE DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLA GİRİLDİĞİNİ HALEN İDRAK ETMEDİ”

Başpiskoposun, KKTC’nin ortaya koyduğu yeni vizyonla birlikte, Kıbrıs konusunda geriye dönüşü olmayan bir yola girildiğini halen idrak etmediği kaydedilen açıklama, şöyle sürdü:

“Adada bir Rum bir de Türk Devleti olmak üzere iki Devlet olduğu bir olgudur. KKTC, bu olgu ve değişen koşulları dikkate alarak, yeni vizyonunu belirlemiştir. Gerçekler ışığında kararlaştırılan yeni vizyonumuz garantör ülke Türkiye ile de paylaşılmış ve her zaman olduğu gibi tam desteği alınmıştır. Anavatan’ın sarsılmaz desteği Kıbrıs Türk Halkına güven vermektedir.

Kıbrıs meselesinde kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmasının temel koşulu gerçeklerin kabulünden geçmektedir. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde iki halkın kendi ayrı devletleri içerisinde yaşamalarının en iyi ve gerçekçi yol olduğunu bu vesileyle hatırlatmak isteriz”

(DOĞ/ÖK)

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Son Güncelleme: 27.09.2021 11:09
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