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Dışişleri Bakanlığı, düzensiz göç konusunda Rum tarafı ile işbirliği önerisini yineledi

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın göçmenlerle ilgili KKTC ile Türkiye’ye yönelik suçlamalarının kabul edilmez olduğuna vurgu yaparak, düzensiz göç konusunda Rum tarafı ile işbirliği tesis edilmesine yönelik önerisini yineledi.

07 Şubat 2022 Pazartesi 18:30
Dışişleri Bakanlığı, düzensiz göç konusunda Rum tarafı ile işbirliği önerisini yineledi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC’nin adayı ilgilendiren konularda Rum tarafı ile işbirliğine olumlu baktığı belirtilerek, uluslararası bir olgu olan düzensiz göç konusunda da Rum tarafıyla işbirliği tesis edilmesine yönelik bir öneri sunduğu anımsatıldı.
Rum tarafının yapılan tüm işbirliği önerilerini elinin tersiyle ittiğinin ve KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti alyhine mesnetsiz iddialarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, “Bahse konu mesnetsiz iddiaların son örneği, Fransa’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği İçişleri Bakanları gayrı resmi toplantısı sırasında GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nouris’in konuşmasıdır. AB üyeliğini istismar etmeyi bir alışkanlık haline getiren GKRY ve Yunanistan’ın göçmenlere yönelik, ölümlerin yaşanmasına dahi varan, insanlık dışı uygulamalarını örtbas etmek için ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik suçlamaları kabul edilemezdir” denildi.

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Yunan sahil güvenliğinin, ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenleri denizde geri püskürttüğünün ve göçmenlerin Türk Sahil Güvenliğince kurtarıldığının defalarca basında yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada, “Benzer şekilde, GKRY’nin göçmenleri engellemesi nedeniyle bir kişinin denizde kaybolduğu Ocak 2022’de yayınlanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin BM Barış Gücü raporunda da yer aldığı bilinmektedir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, KKTC’nin, her zaman olduğu gibi, yapıcı ve diyaloğa açık olduğu vurgulanarak, düzensiz göç konusundaki işbirliği önerisi yinelendi. 
 

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Son Güncelleme: 08.02.2022 08:12
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