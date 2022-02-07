Dışişleri Bakanlığı, düzensiz göç konusunda Rum tarafı ile işbirliği önerisini yineledi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC’nin adayı ilgilendiren konularda Rum tarafı ile işbirliğine olumlu baktığı belirtilerek, uluslararası bir olgu olan düzensiz göç konusunda da Rum tarafıyla işbirliği tesis edilmesine yönelik bir öneri sunduğu anımsatıldı.
Rum tarafının yapılan tüm işbirliği önerilerini elinin tersiyle ittiğinin ve KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti alyhine mesnetsiz iddialarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, “Bahse konu mesnetsiz iddiaların son örneği, Fransa’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği İçişleri Bakanları gayrı resmi toplantısı sırasında GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nouris’in konuşmasıdır. AB üyeliğini istismar etmeyi bir alışkanlık haline getiren GKRY ve Yunanistan’ın göçmenlere yönelik, ölümlerin yaşanmasına dahi varan, insanlık dışı uygulamalarını örtbas etmek için ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik suçlamaları kabul edilemezdir” denildi.
Açıklamada, KKTC’nin, her zaman olduğu gibi, yapıcı ve diyaloğa açık olduğu vurgulanarak, düzensiz göç konusundaki işbirliği önerisi yinelendi.