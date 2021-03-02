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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Di Carlo ve Lacroix ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel (BM) Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısına “iyi niyetli ve yapıcı bir tutumla” katılacağını söyledi.

02 Mart 2021 Salı 11:15
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Di Carlo ve Lacroix ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, dün BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile iki ayrı video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, muhataplarına 5+BM gayri resmi görüşme öncesi KKTC’nin tutumunu aktardı. 
Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri’nin de belirttiği üzere, 5+BM formatındaki gayriresmi görüşmenin amacının taraflar arasında ortak zemin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi olduğuna işaret ederek, KKTC’nin toplantıya “iyi niyetli ve yapıcı bir tutumla katılacağını” vurguladı.
Bakan Ertuğruloğlu, sürecin bu kez farklı olması gerektiğini belirterek, olası bir müzakere sürecinin iki tarafın egemen eşitliği temelinde başlamasının kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasına hizmet edeceğine olan inancını da dile getirdi.

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Bakan Ertuğruloğlu’nun Jean-Pierre Lacroix ile yaptığı görüşmede ise, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün ülkedeki faaliyetlerine ilişkin KKTC’nin görüşlerinin kayda geçirildiği de belirtildi.

 
 

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Son Güncelleme: 02.03.2021 12:41
Anahtar Kelimeler:
LacroixDi CarloTahsin Ertuğruloğlu
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