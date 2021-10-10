Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

Yedidalga’da yarın sabah saatlerinde 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.30-11.30 saatleri arasında Yedidalga Swan of Soli Restaurant, Aspava Restaurant ve kahveler bölgesine elektrik verilemeyecek.
Dipkarpaz ve civarında yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, elektrik şebekesindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesinti nedeniyle aşağıdaki bölgelere elektrik verilemeyecek:
Kesintinin 09.30-15.00 saatleri arasında olacağı belirtildi.